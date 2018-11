Bầu Đức kiếm trăm tỷ nhờ trái cây, nhà Cường đô la dễ 'vỡ kế hoạch'

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 của công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG), doanh thu và lợi nhuận cả trong quý 3 và 9 tháng đầu năm đều lao dốc mạnh, trong đó lãi ròng quý 3 chỉ bằng 1% cùng kỳ với 1,4 tỷ đồng.

Trong quý 3/2018, doanh thu thuần của QCG giảm gần 30%, lùi về 82,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ở mảng chính bất động sản giảm mạnh, từ 78,8 tỷ đồng ở cùng kỳ rớt xuống còn 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của QCG trong cả quý chỉ còn 11,7 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so cùng kỳ.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần và lãi ròng của QCG lần lượt giảm 24% và 90% so với cùng kỳ năm 2017, thu về 519 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. So với kế hoạch 1,800 tỷ đồng doanh thu và 320 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, QCG chỉ mới thực hiện được 29% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm. Với kết quả này, nhiều khả năng QCG sẽ tiếp tục “vỡ kế hoạch” trong năm 2018. Từ năm 2011 đến nay, QCG vẫn chưa một lần hoàn thành kế hoạch mà cả ban điều hành và cổ đông kỳ vọng.

Tính đến ngày 30/9, tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết của QCG ước khoảng 449,5 tỷ đồng, tăng 85% so với đầu kỳ nhưng phần lỗ lũy kế trong công ty liên kết cũng tăng từ lỗ 1,2 tỷ đồng lên lỗ 1,7 tỷ đồng.

Lý giải cho tình trạng cả tổng doanh thu và giá vốn đều sụt giảm mạnh, trong công văn giải trình gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo QCG cho biết nguyên nhân đến từ việc trong kỳ công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Không chỉ có kết quả kinh doanh đi xuống, cổ phiếu QCG trên thị trường cũng “bốc hơi” hơn 52% tính từ đầu năm đến nay. Sau lần tạo đỉnh 17.500 đồng/cp trong phiên giao dịch hồi đầu tháng 1, cổ phiếu QCG liên tục rớt giá và trong phiên ngày 6/11 rơi về mức 7.310 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với doanh thu thuần 1.520 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu trái cây đạt 924 tỷ đồng.

Lãi gộp HAG trong quý 3 tăng gấp đôi lên 862,2 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp gần 57%, cao hơn đáng kể so với mức 35% cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng trái cây đóng góp khá hiệu quả khi biên lãi gộp ở mức 60,5%, trong khi cùng kỳ năm ngoái, biên lãi gộp mảng này chỉ là gần 44%.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 34% lên 442,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Tính tới cuối quý 3/2018, HAG có hơn 21.000 tỷ đồng nợ vay. Nợ vay dài hạn cũng chuyển xuống ngắn hạn. Cụ thể, nợ vay dài hạn cuối quý 3 của HAG là 15.269 tỷ đồng, giảm khoảng 5.000 tỷ so với đầu năm, nhưng nợ vay ngắn hạn tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm lên 5.790 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAG ghi nhận 519,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 50%. Dù vậy, so với kế hoạch lãi trước thuế 200 tỷ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu đề ra.