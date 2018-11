Bộ Giao thông lại họp với địa phương 'chốt' thu phí BOT Cai Lậy

BOT Cai Lậy sẽ giảm phí để thu trở lại.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT làm việc với địa phương nghiên cứu triển khai theo thu phí BOT Cai Lậy phương án 1 để tránh ảnh hưởng dây chuyền đến các dự án khác.Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự kiến trong tuần tới, Bộ GTVT sẽ họp với UBND tỉnh Tiền Giang về phương án giảm phí chung cho tất cả các phương tiện, mở rộng vùng giảm phí cho các phương tiện khu vực lân cận trạm Cai Lậy … báo cáo Chính phủ để triển khai thực hiện.Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu phí, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chống đối, quậy phá, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.Trước đó, hồi đầu năm 2018, Bộ GTVT đã đưa ra 5 phương án cho BOT Cai Lậy trình Thủ tướng. Sau khi Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT, trong đó nghiêng về phương án không dùng ngân sách mua lại dự án. Tuy nhiên, sau đó Bộ GTVT đã có vài cuộc làm việc với địa phương vẫn chưa chốt được phương án cho BOT Cai Lậy.Theo phương án 1 của Bộ GTVT, giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy hiện tại, tiếp tục giảm giá chung cho tất cả các phương tiện qua trạm khoảng 30% so với ban đầu. Các phương tiện nhóm 1 (xe 4 chỗ) sẽ giảm từ 25.000 đồng/lượt xuống còn 15.000 đồng/lượt. Đây là mức thu thấp nhất trong tất cả các dự án BOT trên Quốc lộ 1 hiện nay.Đồng thời mở rộng phạm vi miễn giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận. Với phương án này, thời gian hoàn vốn đầu tư dự án khoảng 15 năm 9 tháng.Phương án 2, lập thêm một trạm trên tuyến tránh và thu cả 2 trạm. Trạm trên quốc lộ 1 sẽ thu giá 15.000 đồng/lượt, trạm trên tuyến tránh thu giá 25.000 đồng/lượt đối với các phương tiện nhóm 1. Mỗi trạm thu hồi vốn riêng cho từng phần dự án riêng biệt (Quốc lộ 1 và tuyến tránh), khi thu hồi vốn xong phần nào sẽ dừng trạm đó. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án này thì chi phí thu tăng lên, kéo dài thời gian thu phí, ảnh hưởng tới người dân.Trạm thu phí BOT Cai Lậy hoạt động từ ngày 1/8/2017, thời gian thu phí 6 năm 5 tháng.Mức phí mỗi lượt từ 35.000 đến 180.000 đồng. Sau đó dự án bị một số lái xe phản đối, nên phải dừng tới nay.