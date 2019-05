Bộ Giao thông xin Thủ tướng cho thu phí BOT Cai Lậy

Theo Bộ GTVT, tới nay,đã dừng thu phí 2 năm, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn và ngân hàng cho vay vốn lo ngại về khả năng thu hồi vốn.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản 2566 ngày 9/4/2019 về khả năng phải cơ cấu nợ, chuyển nhóm nợ, phát sinh nợ xấu tại dự án BOT Cai Lậy. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến thu phí tại dự án này.Theo Bộ GTVT, trong hơn 1 năm qua, các bộ ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tích cực tìm hướng xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho dự án BOT tuyến tránh Thị trấn Cai Lậy. Nhiều phương án đã được đưa ra lấy ý kiến, trình Chính phủ quyết định. Dự án cũng được thanh tra, kiểm toán toàn diện, và kết luận đều khẳng định dự án thực hiện đúng quy định; trạm thu phí trong phạm vi dự án, được chấp thuận của các bộ ngành, địa phương.Đặc biệt, kể từ khibuộc phải tạm dừng thu phí, thường trực Chính phủ đã tổ chức 3 phiên họp để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho dự án. Và quyết định chọn phương án giữ nguyên trạm thu phí và miễn giảm phí.Theo đó, các bên đã thống nhất giảm phí chung qua trạm BOT Cai Lậy cho xe nhóm 1 từ 35.000 đồng/lượt xuống 15.000 đồng/lượt (tương ứng giảm 57%). Đồng thời, miễn giảm phí cho phương tiện của người dân quanh trạm thu phí, với 41 xã, phường, thị trấn; triển khai thu phí tự động.Bộ GTVT cũng phối hợp với địa phương, nhà đầu tư xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khi trạm Cai Lậy hoạt động trở lại.Tới nay, Bộ GTVT khẳng định, các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai cơ bản đầy đủ các công việc cần thiết để triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trở lại tại trạm Cai Lậy.Qua thu phí để sớm giải quyết khó khăn, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tham gia các dự án BOT, đặc biệt dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.Do đó, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ cho phép triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cai Lậy theo phương án trên.BOT Cai Lậy đã nhiều lần lỡ hẹn thu phí trở lại, lần gần nhất dự kiến thu phí từ ngày 25/3/2019. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch này phải hoãn lại tới nay.

và nâng cấp đoạn QL1 qua thị trấn Cai Lậy do Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái (65%) và Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 1 (35%) đầu tư, thu hồi vốn qua thu phí. Dự án được khởi công năm 2014 và hoàn thành năm 2017.Tổng mức đầu tư dự án là 1.398 tỷ đồng. Thời gian thu phí ban đầu khoảng 7 năm, nhưng sau khi điều chỉnh giảm phí theo phương án mới nhất thời gian thu tăng lên khoảng 15 năm 9 tháng.Sau khi dự án hoàn thành, Nhà đầu tư tổ chức thu tiền dịch vụ từ ngày 1/8/2017. Tuy nhiên, do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí Cai Lậy, ngày 14/8/2017 Nhà đầu tư phải dừng thu phí tới nay.