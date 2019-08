Đề xuất cho thu phí trở lại cao tốc TPHCM – Trung Lương

Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ) - đơn vị hiện quản lývừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ đề xuất sớm thu phí trở lại cao tốc này.Theo đó, từ đầu năm 2019, tuyến cao tốc này hết hợp đồng nhương quyền thu phí với Cty Yên Khánh và dừng thu phí tới nay. Do trở thành đường miễn phí, xe tải, container ồ ạt đổ vào tuyến đường này. Tình trạng xe quá tải khó kiểm soát khiến tuyến đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, nguồn thu phí cũng giúp các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường tốt hơn.Trước đó, tuyếnđược Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng Cửu Long nhượng quyền thu phí cho Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh. Thời gian thu phí từ năm 2014-2018. Sau đó, Cty Yên Khánh bị phát hiện gian lận tiền thu phí, một số cá nhân bị khởi tố.Theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt trước đó, sau khi hết hợp động nhượng quyền thu phí, quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương sẽ được chuyển cho nhà đầu tư BOT tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, để thu phí thu hồi vốn đầu tư. Thay cho việc ngân sách nhà nước phải chi ra hỗ trợ nhà đầu tư BOT tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận. Tuy nhiên, do quy định pháp luật thay đổi, việc đổi quyền thu phí này được chuyển sang ngân sách nhà nước cấp trực tiếp.Cao tốc TPHCM - Trung Lương dài 62 km, tổng mức đầu tư hơn 9.884 tỷ đồng. Thi công từ năm 2004 và đưa vào sử dụng năm 2010.