Doanh nghiệp bán ra bao nhiêu vàng ngày vía Thần tài?

Hôm qua được xem là ngày bội thu của các doanh nghiệp vàng khi hoạt động hết công suất từ 6h sáng đến tối khuya. Bà Trần Như My, Giám đốc Kinh doanh vàng Doji chia sẻ, năm nay sản phẩm lợn vàng là mặt hàng bán chạy nhất trên toàn hệ thống của cửa hàng. Tính đến 17 giờ ngày (14/2), cửa hàng bán khoảng 330.000 sản phẩm trong đó có 30.000 sản phẩm sản xuất thêm so với dự kiến. Hệ thống cửa hàng bán đến hơn 23h đêm đóng cửa.

Theo bà My, vào ngày này, khách hàng đa phần đến mua vàng lẻ với số lượng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ,... thậm chí có người chỉ mua 0,5 chỉ gọi là 'lấy may'. “Chúng tôi đã chuẩn bị từ trước nên không có chuyện hết vàng bán cho khách bất kỳ số lượng nào”, bà My nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Marketing Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, năm nay Phú Quý mở rộng kinh doanh dịp 'vía Thần Tài', có những điểm thêm gấp 10 lần số lượng quầy giao dịch so với ngày thường.

Theo ghi nhận, lượng khách hàng đã tăng khoảng 40% so với ngày thường. Cũng theo đại diện Vàng bạc đá quý Phú Quý, năm nay, khách hàng không mua đầu tư với số lượng lớn mà chủ yếu là mua 'lấy may' với loại kim bài thần tài 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hay bộ lộc 12 con giáp với định lượng 1 chỉ, 2 chỉ...

Đại diện Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu tuy không tiết lộ số lượng vàng bán trong ngày nhưng đa số khách mua vàng loại 1 chỉ đến 5 chỉ và các cửa hàng của hệ thống đều bán đến 23h30 đêm. Chưa có con số thống kê cụ thể, song dịp vía Thần Tài 2019, TPBank dự kiến sẽ bán hết 3.000 lượng vàng. Năm 2018, doanh số của TPBank bán vàng ngày Thần Tài của ngân hàng đạt 106% kế hoạch, tăng 150% so với năm 2017.

Sau khi tăng giá nhảy vọt vào ngày Vía thần tài, sáng 15/2, giá vàng trong nước lao dốc. Trong khi đó, giá USD lại tiếp tục tăng cao, lập đỉnh cao mới, vượt “đỉnh” của năm 2018 và cao nhất từ đầu năm đến nay.

Mở cửa lúc 8h50 sáng 15/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 36.65 – 37.15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 'vía' Thần tài hôm qua. Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC với mức giá 36.66 – 37.0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 370.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 190.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36.63 – 36.85 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 320.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so phiên giao dịch hôm qua 14/2. Sáng 15/2, giá vàng thế giới ở mức 1311.3 – 1311.8 USD/ounce (mua vào – bán ra), giảm 4 USD/ounce ở cả hai chiều mua bán so với phiên giao dịch trước đó (14/2). PGS TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng, chuyện mua vàng ngày vía Thần tài là không hợp lý, bởi sẽ làm giá vàng đội giá, tăng cao trong vài ngày, làm mất thời gian người đi mua. Đồng thời, khi dân đổ xô đi mua sẽ đẩy giá vàng lên tạo cơ hội cho người kinh doanh vàng bán được nhiều hàng hóa, từ đó đem lại lợi ích cho người bán. Xu hướng mua vàng ngày vía Thần tài mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam được 8 - 9 năm trở lại đây và việc giá vàng lên quá cao sẽ "lợi bất cập hại".

Ngọc Mai