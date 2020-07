Gần 52.000 hộ dân miền Trung, Tây Nguyên 'khát nước' vì hạn hán

Quảng cáo

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện có 526 hồ chứa nhỏ tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên cạn nước.

Trong đó ảnh hưởng lớn nhất là Thanh Hóa với 214 hồ, Nghệ An 105 hồ, Hà Tĩnh 50 hồ, Quảng Bình 35 hồ, Quảng Trị 19 hồ, Quảng Ngãi 7 hồ, Bình Định 63 hồ, Ninh Thuận 9 hồ, Đắk Lắk 15 hồ, Đăk Nông 2 hồ…

Toàn khu vực trên đang có 17.200 ha cây trồng đang bị thiếu nước và khoảng 29.600 ha không đủ nguồn nước tưới nên đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tổng cục Thủy lợi cũng cho biết, tình trạng khô hạn khiến gần 52.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt, trong đó, nặng nhất là Bình Thuận trên 27.200 hộ, Quảng Ngãi trên 8.800 hộ, Quảng Bình 4.500 hộ, Quảng Trị gần 4.000 hộ, Khánh Hòa 2.500 hộ, Ninh Thuận 2.400 hộ...

Dự báo, ngày 12/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

