Gần 7.000 khách quốc tế về bằng đường hàng không trong hôm nay

Theo thống kê từ nhà chức trách hàng không Việt Nam, trong hôm nay, riêng khách về từ châu Âu có tổng cộng 1.095 người.



Trong đó có 999 người Việt hồi hương, với 325 người về từ Anh, Pháp và Đức. Số khách Việt còn lại đi trên những chuyến bay không xuất phát từ vùng dịch nhưng chủ yếu nối chuyến qua châu Âu.



Trong số 96 khách nước ngoài đến từ châu Âu không có người nào tới từ khối Schengen và Anh.



Cùng ngày, sẽ có 78 chuyến bay trong khu vực ASEAN chở theo 5.711 khách về Việt Nam. Trong số này, sân bay Nội Bài đón 22 chuyến bay với 1.623 khách; Sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 khách; Sân bay Đà Nẵng đón 7 chuyến với 342 khách; Sân bay Cam Ranh đón 2 chuyến với 220 khách; Sân bay Liên Khương đón 2 chuyến với 159 khách; sân bay Cần Thơ đón 1 chuyến với 129 khách; sân bay Phú Quốc chỉ đón 1 chuyến với 79 khách.



Theo Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ ngày 15/3/2020, tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu vào Việt Nam ngoài việc đo thân nhiệt phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay. Sau đó, toàn bộ khách sẽ buộc phải cách ly tập trung.



Riêng hành khách nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam chưa phải cách ly tập trung nhưng vẫn phải đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 tại sân bay.



Ngoài các bước trên, hành khách đều phải thực hiện một số bước thủ tục, gồm: Khai báo y tế bắt buộc, đo thân nhiệt, sàng lọc y tế…



ACV cho hay, vào một số thời điểm do lượng khách đông, có thể dẫn tới ùn ứ. Ngoài ra, có thể hành khách phải chờ đợi ở sân bay do phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận của các khu cách ly tập trung, do Ủy ban phòng chống dịch của địa phương điều phối.

Lê Hữu Việt