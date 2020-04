Hàng trăm nhà ở Mộc Châu, Sơn La tả tơi vì mưa đá, dông lốc

Quảng cáo

Sáng 12/4, Văn phòng thương trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, trong các ngày 11-12/4, trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo dông lốc.

Mưa đá, dông lốc đã làm một người ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu bị thương, hiện chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu.

Thống kê ban đầu cho thấy, thiên tai đã làm gần 350 nhà bị tốc mái, hư hại, trong đó huyện Mộc Châu nặng nhất gần 250 nhà, huyện Thuận Châu hơn 90 nhà, hơn 10 nhà ở huyện Mương La.

Đến nay, gần 10 ha lúa, 10 ha cà phê và đặc biệt trên 350 ha cây ăn quả (xoài, mận, nhãn…), cùng trên 44.000 m2 diện tích nhà lưới bị đổ sập, hư hỏng; 30m kè đá chống sạt lở bị sập đổ, sạt 100m taluy dương, bồi lấp 230m đường...Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa đá, dông lốc gần 14 tỷ đồng.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các huyện, thành phố, các xã kiểm tra tại các địa bàn bị ảnh hưởng do thiên tai. Đối với các nhà bị thiệt hại một phần, tốc mái, thủng mái, sẽ huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục sửa chữa.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương chức trực ban nghiêm tức, chủ động nắm bắt tình hình thời tiết và chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó.

Trước đó, ngày 10/4, mưa đá gió lốc cũng xảy ra ở huyện Phong Thổ (Lai Châu), khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng nặng.

Được biết, đây là trận mưa đá, gió lốc thứ 3 xảy ra trên địa bàn huyện Phong Thổ từ đầu tháng 3 đến nay. Các trận mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nam Khánh