Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đội lốt quốc gia khởi nghiệp

Thương hiệu vô danh bán giá…nghìn tỷ

Thời gian gần đây, giới đầu tư không khỏi xôn xao trước mô hình “chỉ bỏ 3 triệu đồng, nhận cổ tức trọn đời” mà Tập đoàn Gold Time đang quảng cáo rầm rộ.

Trên khắp cả nước, hàng loạt quán cà phê bỗng chốc đổi biển hiệu, thay vào đó là các dòng chữ “Gold Time - cỗ máy kiếm tiền tự động”, “Khởi nghiệp cùng Gold Time”. Trên mạng xã hội, các group của Tập đoàn Gold Time liên tục được thành lập và kêu gọi người dân rót tiền đầu tư để sớm đổi đời, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Trong vai nhà đầu tư, chúng tôi tìm đến văn phòng đại diện của Tập đoàn Gold Time tại số 16A ngõ 218 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Tiếp chúng tôi là ông V.V.Đ, người tự xưng quản lý văn phòng đại diện của Gold Time tại Hà Nội.

Theo giới thiệu của người này, Tập đoàn Gold Time được thành lập vào tháng 10/2018, trong đó khởi đầu bằng việc kinh doanh chuỗi cà phê thương hiệu Gold Time Coffee. Mục tiêu của Gold Time Coffee là trở thành một thương hiệu mang tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ 4.0, ông Đ cho biết, việc nhượng quyền mà các thương hiệu cà phê như Trung Nguyên, Higlands, Milano…đang làm đã trở nên lỗi thời.

“Để phát triển nhanh chóng hệ thống của Gold Time Coffee, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Đồi đã phát minh ra một “bí kíp” kinh doanh đi đầu xu thế của thế giới có tên gọi phân quyền, tức chia quyền làm chủ của công ty. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng để mua quyền kinh doanh thương hiệu Gold Time là sẽ được hưởng trọn đời tất cả các quyền lợi”, ông Đ nói.

Theo ông Đ, có 2 hình thức để trở thành thành viên của Gold Time. Nếu nhà đầu tư có quán cà phê sẵn, sẽ hợp tác với tập đoàn theo hình thức liên kết phân quyền.

“Với hình thức này, chủ quán chỉ cần cam kết kêu gọi 5 người tiếp tục mua phân quyền của Gold Time. Đổi lại, quán sẽ được hỗ trợ bảng hiệu, và mạng lưới khách hàng là các thành viên của công ty. Công ty không thu bất cứ % doanh thu nào từ quán. Thậm chí, việc giữ tên cũ hay để thương hiệu Gold Time là tùy chủ quán quyết định”, ông Đ nói.

Còn cách hai, ông Đ cho biết, tất cả mọi người đều có thể tự do mua phân quyền bằng cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng nội bộ của công ty. Sau đó, chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản của đội ngũ hỗ trợ của Gold Time để mua điểm với giá trị 1 nghìn đồng tương đương 1 điểm.

Sau khi tham gia, nhà đầu tư giới thiệu thêm người mua phân quyền sẽ được hưởng % hoa hồng. Cụ thể, nếu nhà đầu tư F0 bán trực tiếp phân quyền kinh doanh F1 sẽ được hưởng 10% giá trị và hưởng 0,5% (gián tiếp) các nhà đầu tư thứ cấp từ F2 đến F11. Giới thiệu càng nhiều người mua, nhà đầu tư càng được hưởng nhiều % hoa hồng.

Để các nhà đầu tư yên tâm, Tập đoàn Gold Time còn tặng cổ phiếu nội bộ với hứa hẹn giá cổ phiếu sẽ tăng vùn vụt trong thời gian tới. Ông Đ cho biết, nếu mua phân quyền vào thời điểm công ty thành lập, nhà đầu tư sẽ được tặng 60.000 cổ phiếu. Số này sẽ giảm theo từng tháng.

Hàng tháng, công ty sẽ chi trả cổ tức tương đương với số cổ phiếu nắm giữ. Trong tháng 6/2020, số cổ phiếu được tặng còn khoảng 1.000. Đến tháng 9, công ty “đủ tuổi” lên sàn chứng khoán sẽ không tặng nữa.

Gold Time lấy tiền đâu trả cổ tức?

Sau khi tham gia vào hệ thống của Gold Time, một trong những vấn đề khiến nhà đầu tư băn khoăn nhiều nhất là việc: Gold Time chỉ tập trung liên kết với các quán cà phê mà không kinh doanh sản phẩm gì, công ty lấy tiền đâu trả cổ tức cho nhà đầu tư?

Khi chúng tôi đặt câu hỏi này, ông Đ ấp úng không trả lời rồi giới thiệu chúng tôi tham gia các lớp học do ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time trực tiếp đứng lớp.

Mặc cho thời kỳ dịch COVID-19, trên website của Gold Time vẫn cập nhật liên tục các buổi giảng mà ông Đồi đi là diễn thuyết trên khắp các tỉnh, thành cả nước. Trong các buổi giảng, vị chủ tịch HĐQT này thường nhấn mạnh đến cơ chế nguồn thu của Gold Time. Vị này cho biết, sau 2 năm hoạt động, Gold Time đã liên kết được với hơn 400 quán cà phê.

“Với số lượng này, tôi không quan trọng các anh chị, bán bao nhiêu ly cà phê mà quan trọng là bán được bao nhiêu phân quyền. Mỗi ngày, nếu mỗi anh, chị bán phân quyền thành công cho 5 khách hàng, chúng ta sẽ có 180 tỷ/tháng chưa kể số lượng hơn hàng chục nghìn thành viên tham gia mỗi tháng”, ông Đồi nói.

Ông Đồi cho biết, đến nay Gold Time đã có hơn 400 nghìn thành viên mua phân quyền thương hiệu. Tính ra, con số doanh thu của Gold Time lên tới cả nghìn tỷ đồng. Ông Đồi còn khoe, sắp tới, công ty sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và phát triển hệ sinh thái gồm Gold Time Tech, Gold Time Gvina Capital, Gold Time Mart, Gvina Finance…

“Công ty sẽ biến hệ sinh thái này sánh ngang với những thương hiệu tầm cỡ như Amazon hay Alibaba… Gold Time cũng sẽ xây dựng cộng đồng khởi nghiệp vươn tầm quốc tế, trở thành trụ cột của quốc gia khởi nghiệp” - ông Đồi khẳng định.

Những lời quảng cáo đầy tầm vóc của ông Đồi đã thu hút đông đảo người dân từ sinh viên, đến người già đều bỏ tiền tham gia. Nhưng khi trở thành thành viên trong hệ thống, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của nhà đầu tư về việc công ty hoạt động thiếu minh bạch và hành xử với nhà đầu tư như “xã hội đen”. Thậm chí, khi nhà đầu tư phản ánh những khúc mắc, công ty còn đánh bật tài khoản của họ ra khỏi hệ thống vì lo sợ hiệu ứng tiêu cực, khiến hệ thống dễ bị sập.

Tại Hà Nội, phóng viên Tiền Phong đã khảo sát hàng loạt các quán cà phê được giới thiệu liên kết với Tập đoàn Gold Time. Dù quảng cáo rầm rộ, nhưng trên thực tế, nhiều quán nhanh chóng nhận ra bản chất của Gold Time nên đã trở về hoạt động bình thường. Tại một quán cà phê trên đường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trao đổi với phóng viên, quản lý ở đây cho biết, vào cuối năm 2019, sau khi được chào mời hợp tác với thương hiệu Gold Time Coffee sẽ có nhiều quyền lợi, quán cũng liên kết với hi vọng sẽ tìm được thêm khách hàng.

