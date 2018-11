Máy bay Vietjet từ TPHCM đi Hà Nội quay đầu vì cảnh báo sự cố giả

Một số người được cho là hành khách chia sẻ, toàn bộ hành khách trên chuyến bay Vietjet đã rất sợ hãi do không biết nguyên nhân máy bay bị trục trặc kỹ thuật như thế nào.

Thời điểm đó, máy bay mới cất cánh được ít phút, phi hành đoàn chuyến bay đã thông báo về sự cố khẩn cấp và máy bay phải bay vòng tròn 30 phút trên không để xả nhiên liệu trước khi hạ cánh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.



Tiếp viên trên chuyến bay cũng đã hướng dẫn hành khách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cũng như liên tục hô bám chặt.



Rất may máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sân Nhất lúc 20h6’. Nhiều hành khách trên chuyến bay vẫn hoảng sợ sau khi chuyến bay hạ cánh an toàn.



Theo dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, máy bay của Vietjet Air đã đạt tới độ cao 11.000 feet trước khi phát hiện sự cố và phải hạ độ cao về khoảng 5.000 feet, và thực hiện bay khoảng 5 vòng lớn trên trời trong khoảng 30 phút.



Phía Vietjet Air cho biết, nguyên nhân máy bay phải quay đầu hạ cánh được là do tổ bay phát hiện cảnh báo kỹ thuật nên cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay lại sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra. Sau khi kiểm tra xác định cảnh báo kỹ thuật là giả, tàu bay đã trở lại khai thác bình thường.



Cùng thời điểm, để hạn chế thời gian chờ đợi, tất cả hành khách trên chuyến bay đã Vietjet được bố trí lên một chuyến bay khác để tiếp tục hành trình.

Lê Hữu Việt