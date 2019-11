Nộp tiền, dán thẻ không dừng rồi 'xếp kho'

Quảng cáo

Lắp xong thiết bị vẫn “xếp kho”



Hằng ngày, trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ có khoảng 30 nghìn lượt phương tiện qua lại, doanh thu từ 1,9 đến 2,2 tỷ đồng/ngày, được đánh giá là một trong các trạm có lượng phương tiện lớn nhất cả nước. Do nằm trên QL1B (cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình) nên theo quy định của Chính phủ, trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (đầu vào tuyến) và trạm thu phí Cao Bồ (đầu cuối tuyến phía Ninh Bình) phải thực hiện thu phí không dừng từ 1/1/2019. Tuy nhiên đến nay, cả 2 trạm thu phí trên vẫn thu phí bằng tiền mặt. Để qua được trạm thu phí này, cuối tuần qua, các chủ phương tiện phải xếp hàng chờ được thanh toán từ 1 đến 5 phút.

Tương tự, trạm thu phí Nam Cầu Giẽ (QL1A) và các trạm thu phí BOT từ Hà Nội đi các tỉnh, như: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Láng - Hòa Bình… cũng phải thực hiện thu phí không dừng từ 1/1/2019. Tuy nhiên, họ vẫn thu phí bằng tiền mặt. ETC được triển khai.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Giám đốc Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, nói rằng, đơn vị đã thực hiện xong mọi thủ tục, trong đó có lắp đặt thiết bị, kết nối hạ tầng để triển khai thu phí ETC. Cty phấn đấu bắt đầu thu phí không dừng ETC từ nay đến cuối năm thực hiện.

Lý giải việc chậm trễ,­ ông Oánh nói rằng, tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình hiện có hai nhà đầu tư quản lý, khai thác thu phí, do vậy đơn vị phải chờ Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị quản lý trạm Cao Bồ hoàn thiện hạ tầng ETC để cùng kết nối liên thông, triển khai.

Đại diện Cty TNHH Thu phí tự động VETC (Cty VETC) - đơn vị triển khai thu phí không dừng (giai đoạn 1) cho rằng, một số nhà đầu tư có trạm thu phí ở cửa ngõ các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội chưa triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng để kết nối với trung tâm dữ liệu của dự án, đặc biệt là các trạm trên các tuyến cao tốc. Thậm chí, một số nhà đầu tư BOT không bàn giao làn thu phí, công tác thu phí tại trạm để VETC thực hiện đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng.

Gian nan dán thẻ ETC



Tổng cục Đường bộ Việt Nam thời gian qua đã ra nhiều văn bản yêu cầu các trạm thu phí và người điều khiển phương tiện trước 11/11 phải thực hiện thu, trả phí không dừng ETC, nếu không sẽ bị phạt. Thậm chí, những ngày qua, Tổng cục Đường bộ còn phối hợp Cục CSGT, Bộ Công an thành lập tổ công tác đến một số trạm thu phí BOT hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở lái xe khi chưa dán thẻ không dừng không đi vào làn ETC. Việc này khiến chủ phương tiện vừa mừng (được thanh toán nhanh - không dừng, thuận tiện, minh bạch) vừa có một chút lo lắng nếu không dán thẻ ETC thì sau khi các trạm thu phí triển khai diện rộng sẽ bị phạt. Do vậy, những ngày qua, nhiều chủ phương tiện đã tìm đến các điểm dán thẻ ETC để mở tài khoản.

Theo thông báo của Tổng cục Đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe có nhu cầu dán thẻ ETC nên đến các trung tâm đăng kiểm, tại các trạm thu phí trên cao tốc, quốc lộ. Ngày 18/11, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ năm 2015, đơn vị này hỗ trợ Cty VETC dán thẻ ETC. Đến nay, đã có hơn 733.000 phương tiện dán thẻ thanh toán ETC, trong đó, gần 200.000 xe dán tại các trung tâm đăng kiểm. “Theo thỏa thuận được Cục Đăng kiểm Việt Nam và VETC, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức tập huấn cho các trung tâm đăng kiểm nghiệp vụ dán thẻ ETC phương tiện giao thông khi vào đăng kiểm định kỳ. Cục còn cho phép VETC kết nối miễn phí để kiểm tra, xác minh thông tin phương tiện trong cả nước. Ngoài ra, tuy việc dán thẻ ETC là tự nguyện nhưng Cục thường xuyên chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện thực hiện dán thẻ”, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin.

Sáng 18/11, trong vai chủ xe ô tô muốn mở tài khoản và dán thẻ thanh toán thu phí ETC, PV Tiền Phong đến một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến trung tâm nào chúng tôi cũng nhận được câu trả lời là nhân viên dán thẻ của VETC không còn làm việc ở đây, chủ phương tiện muốn dán phải đến các trạm thu phí hoặc gọi diện đến tổng đài nhà cung cấp. Tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới như 2910D (Đền Lừ), 2901S (Xuân Đỉnh), 2902V (Gia Lâm)…, chúng tôi ghi nhận, các trung tâm đều bố trí một khu vực có bàn làm việc và biển hiệu ETC để nhân viên Cty VETC dán thẻ cho chủ phương tiện có nhu cầu. Tuy nhiên, sáng 18/11 tại các khu vực này đều vắng bóng nhân viên làm việc.

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm số 2901S (Xuân Đỉnh), cho rằng, nhiều ngày qua, nhân viên VETC đã không đến làm việc nên việc dán thẻ ETC tại đây trong sáng 18/11 không thể thực hiện. Theo ông Thắng, có thể do số lượng người dán ít nên nhân viên đã không đến. Theo ông, nếu nhiều chủ phương tiện muốn dán hoặc đơn vị vận tải muốn dán đồng loạt cho đoàn xe của mình. Trung tâm sẽ chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đến tận nơi để dán.

Sau khi đến các trung tâm đăng kiểm và trước đó cũng đã qua các trạm thu phí nhưng không có người dán thẻ ETC, chúng tôi gọi điện đến tổng đài Cty VETC. Chúng tôi đến trụ sở VETC để mở tài khoản và nạp vào thẻ thanh toán ETC một khoản tiền. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi đại diện VETC rằng, thẻ này sau khi dán sẽ được thanh toán những trạm nào, đại diện VETC cho biết, hiện chỉ có trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang là thanh toán được phí không dừng ETC, còn các trạm khác, như BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, trạm Nam Cầu Giẽ (QL1), Nội Bài - Lào Cai, Láng - Hòa Bình, Hà Nội - Hải Phòng… vẫn chưa thể thanh toán. Lý do được đại diện VETC đưa ra là các trạm này vẫn chưa triển khai thu phí không dừng theo quy định của Chính phủ.

Qua ghi nhận thực tế tại nhiều tuyến cao tốc trong hai ngày qua, chúng tôi thấy rằng, trên cửa kính chắn gió phía trước của nhiều xe qua trạm thu phí, có dán thẻ trả phí không dừng ETC. Tuy nhiên, khi qua trạm, thay vì chạy thẳng, các xe vẫn phải dừng lại để móc tiền mặt trả phí. Tại trạm thu phí trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều Chủ nhật vừa qua, chúng tôi hỏi nhân viên thu phí về điều này, nhân viên nói rằng, hệ thống thu phí không dừng chưa hoạt động, nên vẫn phải thu tiền mặt.

Bộ Giao thông không cho phép VETC trả dự án thu phí tự động Chiều 14/11, trong thông cáo báo chí về triển khai dự án thu phí tự động không dừng, Bộ GTVT khẳng định, sau khi xem xét đề xuất của nhà đầu tư dự án thu phí tự động giai đoạn 1, Bộ GTVT không đồng thuận giải pháp dừng triển khai dự án hoặc Nhà nước tiếp nhận lại dự án và yêu cầu doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện hợp đồng. Sau hù dọa trả thu phí tự động, VETC lại cam kết thực hiện theo hợp đồng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Cty VETC) vừa phát đi thông cáo khẳng định, dù dự án thu phí tự động giai đoạn 1 chậm tiến độ, đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT trả dự án nhưng vẫn cam kết thực hiện theo hợp đồng.

Trọng Đảng