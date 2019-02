Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định cấm xe vào cao tốc

Theo đó, trong văn bản gửi VEC ngày 13/2, sau khi VEC có báo cáo về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 xe ô tô vào các cao tốc do đơn vị quản lý, Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC phải sửa đổi các quy định nội bộ trái luật.



Trước đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông báo VEC sẽ từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô gây rối trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây, dựa theo Nghị quyết số 13 ngày 10/1/2019 của HĐTV VEC.



Nghị quyết 13 trên quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác. Trong đó cho phép VEC có thể từ chối với cả các xe hiện chưa nằm trong quy định của nhà nước (hiện pháp luật chỉ cho phép các chủ đầu tư dự án giao thông từ chối phục vụ với xe quá khổ, quá tải).



Do đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC kiểm tra, rà soát các nội dung quy định của VEC trong quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường cao tốc do VEC quản lý, đặc biệt là Nghị quyết 13. VEC phải bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định để phù hợp với pháp luật hiện hành.



Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Đường bộ trước ngày 28/2/2019.



Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu VEC thông báo kịp thời, phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh và xử lý tai nạn, sự cố trên đường cao tốc.



Về việc lâu nay VEC vẫn từ chối phục vụ có thời hạn với cả xe khách bắt khách dọc đường (ngoài xe quá tải) trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, theo lãnh đạo VEC, đơn vị sẽ xem xét lại để phù hợp pháp luật.

Lê Hữu Việt