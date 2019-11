Shark Liên đánh bóng golf xuống hồ lắng: Sông Đuống vi phạm an toàn nước sạch

Quảng cáo

Theo một số chuyên gia, việc đánh bóng golf có khả năng sẽ làm vỡ các mảnh vi nhựa (hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm), các cơ quan quốc tế đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến vi nhựa đến sức khỏe của con người. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hàng vạn người, khiến dư luận vô cùng bức xúc và lo lắng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong hàng rào nhà máy, thì an ninh nguồn nước, công trình cấp nước phải được bảo vệ tuyệt đối, nghiêm ngặt. Trong đó có cả việc kiểm soát người ra, vào công ty, nếu có hành động đánh bóng golf xuống mặt hồ lắng là vi phạm nguyên tắc đảm bảo an toàn nguồn nước. Theo vị này, chính việc không đảm bảo an toàn vùng bảo vệ hồ lắng hồ Đầm Bài (hồ lắng cho nhà máy nước sạch sông Đà) nên mới để xảy ra sự cố dầu thải trước đó.

Thực tế, việc nâng cao thể chất cho chuyên gia, công nhân trong khuôn viên nhà máy có thể có sân bóng đá, tennis, cầu lông… tuy nhiên không được phép ảnh hưởng đến nguồn nước. “Nguyên tắc bán kính từ mép hồ qua 30m phải đảm bảo”, đại diện Sở Xây dựng cho hay.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, Hà Nội giao đất cho phía chủ đầu tư Nhà máy Nước mặt Sông Đuống thì việc phê duyệt dự án, quy hoạch cũng do Thành phố Hà Nội thực hiện. Bộ Xây dựng không cấp đất, không phê duyệt dự án nên không biết được bên trong Nhà máy Nước mặt sông Đuống có những hạng mục gì?. Bộ Xây dựng chỉ kiểm soát chất lượng công trình và nghiệm thu.

Ông Vinh cũng cho biết, Bộ không nắm được nội dung này vì đã phân cấp cho Hà Nội.

Được biết, sau khi gây bức xúc dư luận, đến thời điểm này, những thảm tập golf trong nhà máy nước mặt sông Đuống đã bất ngờ "biến mất".

Trần Hoàng