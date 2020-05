23 luật sư ở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Quảng cáo

Ngày 7/5, Tòa án QCHQ cho biết vừa có quyết định đưa vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra xét xử công khai.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị Viện kiểm sát Quân sự T.Ư truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Các bị can Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế QCHQ); Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính QCHQ); Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Cty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (cựu Phó Giám đốc Cty Hải Thành), bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.



Bị can Đinh Ngọc Hệ (Út trọc, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP PT ĐT Thái Sơn); Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Đức Bình); Vũ Thị Hoan (Cty TNHH sản xuất Thương mại Yên Khánh), cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang bị tạm giam.



Theo cáo trạng, 8 bị can nêu trên có sai phạm liên quan 3 khu "đất vàng" trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM. Dẫn đến quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỷ đồng.

Được biết, để xét xử vụ án, Tòa án QCHQ triệu tập hàng loạt công ty, ngân hàng tham gia phiên tòa với tư cách Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Tòa án cũng triệu tập 25 luật sư là người bào chữa cho các bị cáo và Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 11 người với tư cách Người làm chứng.

Phiên tòa xét xử vụ án sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Hà Nội. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thành Nam.



Tân Châu