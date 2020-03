68 “dân chơi” bị bắt khi đang “bay lắc” trong quán karaoke

Quảng cáo

Chiều nay, 18/3, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa phá một tụ điểm ma tuý lớn với số lượng hàng chục đối tượng.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Gia (đường Trần Bích San, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Nguyễn Tiến Xuân (49 tuổi, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định làm chủ quán.

Chủ quán karaoke Nguyễn Tiến Xuân - Ảnh: Hoàng Long

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong 7 phòng hát của cơ sở này có 68 đối tượng (gồm 39 nam, 29 nữ, đều ở độ tuổi thanh niên) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin; thu giữ 13 gói ketamin, 18 viên thuốc lắc, 7 bộ sử dụng ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan.

Theo Công an tỉnh Nam Định, quá trình điều tra xác định đây là tụ điểm chứa chấp sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy phức tạp trên địa bàn thành phố Nam Định. Quán karaoke này có 15 phòng hát với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, thu hút nhiều khách trong và ngoài tỉnh, hoạt động vào buổi tối rất sôi động, phát sinh một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Cũng theo đại tá Phạm Văn Long, việc truy xuất được tụ điểm này xuất phát từ tình hình thời gian gần đây, các đối tượng thường sử dụng thuốc lắc, ketamin trong các phòng hát karaoke và nhà nghỉ. Trong đó, chủ một số cơ sở vì tham lợi nhuận đã cố tình tiếp tay. Thậm chí còn trang bị hệ thống camera, báo động, nhà nhiều lớp cửa, tắt điện bên ngoài để đối phó cơ quan chức năng.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ 68 đối tượng "bay lắc" trên và các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý.

Công an tỉnh Nam Định khen thưởng đơn vị phá án - Ảnh: Hoàng Long

Sáng nay, 18/3, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án trên gồm tặng Giấy khen cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Nam Định và 12 cá nhân thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Nam Định.

Hoàng Long