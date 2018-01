Bản tin Hình sự 18H: Ba 'quý ông' bỏ gần chục triệu mua dâm

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Toàn (SN 1974, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Môi giới mại dâm.Chiều 13/1, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ “Cố ý làm trái...” xảy ra tại ngân hàng VNCB, liên quan tới 3 ngân hàng BIDV, TienphongBank và Sacombank,Ông này được cho đã đến quốc gia này từ ngày 7/1-một ngày trước khi mở phiên tòa . (Xem chi tiết) Công an quận 1, TP.HCM kiểm tra hành chính quán bar K. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) phát hiện khoảng 200 thanh niên đang chơi bóng cười và hút shisha. Cùng thời điểm, Đoàn kiểm tra liên ngànhVờ hỏi mua vàng ở tiệm kim hoàn trên đường Thống Nhất,. Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đang tạm giữ Lê Trọng Đức để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Ngày 24/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục(PVP Land). Vụ này, Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/2, xét xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật. (Xem chi tiết) Bị bạn từ chối sửa xe giúp,ngay tại nhà của nạn nhân trên quốc lộ 1, qua xã Nhị Bình.. Công an tỉnh Tiền Giang đang truy bắt Lê Văn Hậu để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra và truy bắt hai can phạm Nguyễn Minh Thành (29 tuổi) và Hoàng Cao Cường (30 tuổi) bỏ trốn sáng cùng ngày khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.Sau 8 tháng theo dõi, hơn 50 cảnh sát đột kích nhiều địa điểm tiêu thụ chó do Võ Tá Quốc (48 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Võ Văn Cường (21 tuổi, cùng trú xã Thạch Trung) và Trần Hậu Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Thạch Hà) làm chủ, phát hiện hàng chục con chó nhốt trong lồng và đã bị làm thịt.Lợi dụng lúc bảo vệ một công ty ở xã Bạch Đằng (TX.Tân Uyên) thay ca trực,. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Bảo để tiếp tục điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết) Bị đặc nhiệm vượt lên đạp ngã xe và xông tới khóa tay sau khi giật túi xách của một cô gái trên đường Bến Vân Đồn,. Công an quận 4 (TP HCM) tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân