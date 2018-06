Bản tin Hình sự 18H: Chồng quên khóa cửa, vợ bị hãm hiếp khi đang ngủ

Được cho do thua cá độ World Cup,. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tạm thời cắt điện khu vực rồi dùng dây trói vào người để đưa đối tượng xuống dưới an toàn.

Đang thực hiện nhiệm vụ trực hè tại Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà),và lấy 2 chiếc điện thoại di động. Công an TX Hương Trà đã bắt giữ Trung về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Y Tuyến Ksơr (nguyên thượng tá-nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.