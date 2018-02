Bản tin Hình sự 18H: Hạt phó kiểm lâm bị xe lâm tặc càn nát chân

Xảy ra xô xát do nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác,. Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Cường để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính xã về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.Đến nơi gặp nhóm thanh niên thôn Đại Giáp có mâu thuẫn với con trai mình,. Em họ nạn nhân cũng bị đánh trọng thương. Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi giật được dao rựa của một đối tượng và phát hiện 2 con dao khác cất trên xe càng, một kiểm lâm nổ súng chỉ thiên.. Công an huyện Krông Nô đang điều tra, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết) Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đang tạm giữ 9 người (13-19 tuổi) để điều tra hành vi buôn bán tiền giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Do thua cá độ, Trương Văn Tuấn (24 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Tuấn về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã. Sau khi gây án Quyết đi nhiều nơi để tránh sự truy đuổi của cảnh sát và bị "tóm" ở biên giới tỉnh Quảng Trị giáp Lào. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân