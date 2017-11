Bản tin Hình sự 18H: Nữ sinh lớp 9 bị U70 dụ dỗ quan hệ

Sau khi uống rượu buổi trưa,. Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thấu để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Xảy ra cãi vã, xô xát với người nhà bà N. (quê Tiền Giang) do thường xuyên bán hoa quả phá giá trong chợ Tân Trụ (P.15, quận Tân Bình),. Công an TPHCM đề nghị truy tố bố con ông Tuyn về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, ngụ xã Huyền Hội) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.Sáng 10/11, hàng chục trinh sát ập vào kiểm tra quán karaoke trên đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa, Đồng Nai),. Qua kiểm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 50 người dương tính với ma túy. (Xem chi tiết) VKSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Xuân Phương (SN 1982) và Trần Thanh Tùng (SN 1990, cùng ở Hà Nội) , Nguyễn Văn Hải (SN 1987, ở TP Bắc Giang) về tội Trộm tài sản.Sau khi tìm tới tận nơi làm việc của vợ tại một quán ăn ở Hồ Văn Long (phường 2, TP Tân An),. Sau khi gây án Dũng dùng dao cứa cổ nhưng bị thương nhẹ hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện dưới sự theo dõi của Công an TP Tân An (Long An). (Xem chi tiết) Ập vào cơ sở nuôi heo tại phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai),. Các đối tượng khi thấy lực lượng chức năng đã bỏ chạy tán loạn buộc các trinh sát phải nổ súng chỉ thiên khống chế. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân