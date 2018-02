Bản tin Hình sự 18H: Tin mới vụ 27 cô gái bán dâm 1,7 triệu đồng/người

Bị dừng xe kiểm tra trên cao tốc 1A (xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội),. Cảnh sát nổ súng trấn áp, bắn vỡ kính xe, bắt giữ Đạt, thu 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá. (Xem chi tiết) Công an Khánh Hòa vừa bắt giam ông Đinh Tiến Sử-TGĐ Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) ở Nha Trang, về hành vi Chứa mại dâm. Ông này được cho làTrong khi đột kích vào tầng 2 ngôi nhà ở thôn Huyền Bủa (xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để bắt bạc,. Cơ quan công an và viện kiểm sát nhân dân cấp trên đã về địa phương xác minh, điều tra làm rõ. (Xem chi tiết) Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đangở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc. Theo cơ quan chức năng, sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân tử vong được 5-6 ngày trong tư thế ngồi. (Xem chi tiết) Với ý định tạo sức ép buộc gia đình bạn trai phải tổ chức đám cưới,. Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Bầm để điều tra hành vi Bắt cóc trẻ em. (Xem chi tiết) Chạy xe với tốc độ cao, lạng lách sau khi giật túi xách một cô gái trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành),. Giá bị trinh sát kẹp cổ, quật ngã xuống đường, đối tượng còn lại nhanh chân trốn thoát. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi. Nghi can Phạm Thị Xuân (66 tuổi, bà nội nạn nhân) khai, trước đó bà lỡ tay đánh rơi cháu và ngã đè lên đứa trẻ. Nghĩ mình đã khiến cháu tử vong, bà Xuân đã phi tang xác nạn nhân ở bãi rác. (Xem chi tiết) Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ gần 9.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng và điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả đối với bà chủ cơ sở Lê Thị Tú Anh (36 tuổi, ngụ Bình Tân, TPHCM). Bà này thừa nhậnCông an tỉnh Đắk Nông vừa. Các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng 132 tài khoản trên mạng internet để cá độ bóng đá tại các giải đấu nổi tiếng trên thế giới, trong đó có giải U23 châu Á vừa diễn ra. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân