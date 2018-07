Bản tin Hình sự 18H: U60 bị nam điều dưỡng hiếp dâm khi đang hôn mê

Sau khi quan hệ tình dục với T.L. (SN 2001, ngụ huyện Krông Năng),. Gần 1 năm sau cái chết của T.L, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố bị can đối với Phúc để làm rõ hành vi Làm nhục người khác.

Bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc ấp Tân Lộc (xã Tân Lược, huyện Bình Tân), Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long). Cơ quan chức năng đã thu giữ 7 xe mô tô, gần 62 triệu đồng...

Sau khiđâm chết bà Hoàng Thị Ngọc Bích (58 tuổi, trú trên đường Kỳ Đồng, quận Hồng Bàng) ngay trước cửa nhà. Công an TP Hải Phòng đang truy tìm nghi phạm Hiếu để điều tra, xử lý.

Bị bắt khi cùng 8 đối tượng khác tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, B. Công an TP Vũng Tàu (BR-VT) đã bắt giữ cả 2 đối tượng để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã ra lệnh tạm giữ hình sự Lò Văn Nam (SN 2000) và Cà Văn Cương (SN 2004, cùng ở bản Cha Nọ, xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Liên quan tới vụ đánh trẻ nứt xương hàm tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước),. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu bảo mẫu P. khai do cháu biếng ăn và nôn ói nên dùng tay đánh vào vùng má để dọa không ngờ gây chấn thương cho bé.