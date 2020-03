Bản tin Hình sự: Bất ngờ với tổng số tiền xử phạt người đăng tin sai về Covid-19

Quảng cáo

Ngày 15/3, Công an Hà Nội cho biết, từ 31/1 đến nay đã xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng với 44 người vì hành vi đăng tải thông tin sai về Covid- 19 theo khoản 3 điều 64, Nghị định 174 với mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Đặc biệt từ 9/3 đến 13/3, nhà chức trách đã xử phạt 15 trường hợp vì tung tin bịa đặt về trường hợp "bệnh nhân 17" và "bệnh nhân 21" mắc Covid- 19.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố để điều tra Trần Thị Hương Thủy, 40 tuổi về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, tháng 10/2018, Thủy và đồng bọn đến các siêu thị ở đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa), dùng nam châm phá chíp gắn trên hàng hóa rồi lợi dụng lúc nhân viên siêu thị sơ hở để giấu hàng vào váy và tẩu thoát. Khi bị phát giác, Thủy bỏ trốn và tiếp tục gây án ở TP HCM với thủ đoạn tương tự. Hàng hóa trộm được, Thủy mang bán lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Sau một thời gian dài điều trị các bệnh về tim mạch, huyết áp cao và vai gáy, ngày 14/3, gia đình ông Trương Huy Liệu (SN 1959, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết ông Liệu đã bắt đầu thi hành án vào ngày 12/3/2020 theo bản án phúc thẩm tại Công an huyện Hướng Hóa. Trước đó, ông Liệu và vợ là bà Trần Thị Dung (SN 1961) là phó giám đốc và giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hưng (có trụ sở tại Lao Bảo) bị cáo buộc buôn lậu 78,8m3 gỗ trắc và gỗ giáng hương. (xem chi tiết)

Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa ký quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với Lê Văn Thành (SN 1988, ngụ xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Anh Thành là bị can đã dùng gậy đập kính ô tô của ông NQN (ngụ TP Buôn Ma Thuột) gây xôn xao trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn khai báo, gia đình bị can đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại nên bị hại có đơn xin rút đề nghị khởi tố, bãi nại và xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

TAND TP.HCM đang thụ lý giải quyết vụ án Dung Bích Dinh (sinh năm 1992) bị truy tố về tội tham ô tài sản. Trước đó, Dinh được Công ty TNHH XingYuC 100% vốn nước ngoài (tại quận 11, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu thép các loại) tuyển dụng làm thủ kho. Giám đốc công ty là một người quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ được giao, Dinh đã "thụt két" hơn 46.470 kg thép cuộn trị giá trị hơn 720 triệu đồng.

VKS TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ truy tố Trung Kim Phong (24 tuổi, ngụ quận 8, TP,HCM) về tội giết người sang tòa cùng cấp. Theo cáo trạng, bà H. là cô ruột của Phong và sống chung tại phường 12, quận 8. Chiều 27/4/2019, bà H. đang ngồi tại nhà đánh máy vi tính. Phong nhớ lại chuyện trước đây bị cô la mắng nên lấy búa rồi từ sau lưng hành hung khiến bà H. tử vong.

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Trương Văn Cảnh (30 tuổi, ngụ phường 5) để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, tức giận vì bạn nhậu là ông N.H.C.(40 tuổi, ngụ cùng địa phương) không chịu về nhà ngủ, Cảnh dùng chân đạp làm ông C ngã chảy máu đầu. Nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Chiều 15/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc ở một cánh đồng ven sông Sài Gòn thuộc xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tại hiện trường, công an thu giữ tiền mặt hơn 1,2 tỷ đồng, 21 hột xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp