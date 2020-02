Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 cô gái đang 'mây mưa' với khách trong nhà nghỉ

Xảy ra mâu thuẫn,do vỡ hộp sọ, đa chấn thương. Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ Nguyễn Đình Oong sau gần 20 ngày lẩn trốn trên rừng.Sau chầu bia tại nhà bạn trai ở thôn Phú Nhiêu 1,. Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Huyền để xác minh làm rõ vụ án.Do tranh chấp về số tiền 61.000 USD,. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Xiao Qui Ping để điều tra làm rõ hành vi Giết người.Gây sự với nhóm thanh niên đứng ven đường vì chiếu đèn pha xe máy quá sáng,. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ nghi phạm Phong để điều tra vụ án.. Cơ quan chức năng đưa hơn 300 khách và nhân viên của quán bar này về trụ sở làm việc, phát hiện trong số này có 92 đối tượng dương tính với ma túy.Sau khi gửi một số hình ảnh nhạy cảm cho bạn trai trên mạng,. Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Lê Thành Tín để điều tra làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Sợ về quê bị chủ nợ đòi tiền nên, khiến lực lượng chức năng phải chặn xe kiểm tra phòng ngừa dịch bệnh. Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt bà Dương Kim Huệ 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.