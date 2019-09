Bản tin Hình sự: Cô bé 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể sau khi bị chuốc rượu say

người mẹ lớn tiếng la mắng thì bị Quách Văn Thạo (SN 1990, ngụ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dùng dao cứa cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Văn Thạo về hành vi giết người. (Xem chi tiết) Thấy con lớn cầm dao đuổi chém em sau mâu thuẫn,. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Văn Thạo về hành vi giết người.

nam thanh niên đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang rút một vật nghi là súng lớn tiếng uy hiếp hòng cướp nhưng đã bị cán bộ tại đây cùng người dân và bảo vệ lao vào khống chế, bắt giữ. Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Vừa bước vào chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang),. Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ việc.

Lê Văn Khánh (SN 1979, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã dùng dao giết vợ là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985) rồi tự cứa cổ và tay hòng tự sát nhưng được cứu sống. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn cãi vã do ghen tuông,. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra.

L.M.T. - nam sinh lớp 10 Trường THPT Đại Từ bị Ng.V.Q. - nam sinh lớp 9 Trường THCS Khôi Kỳ đâm vào bụng, tử vong sau đó tại bệnh viện. Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã tạm giữ Nguyễn Văn Quân để xử lý theo quy định. (Xem chi tiết) Xảy ra xô xát tại xóm Bãi Pháo (xã Khôi Kỳ),. Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã tạm giữ Nguyễn Văn Quân để xử lý theo quy định.

Đỗ Quanh Bình và Nguyễn Văn Sinh (cùng 18 tuổi) 2 lần ném nạn nhân xuống biển để "cảnh cáo" Khi phát hiện ông Long đã tử vong, thuyền trường tàu cá là Phạm Hiếu (25 tuổi) đồng ý cho 2 đối tượng phi tang xác xuống biển rồi thông báo nạn nhân đã mất tích. Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ cả 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Cho rằng ông Lê Văn Long (50 tuổi) không chịu làm việc,Khi phát hiện ông Long đã tử vong, thuyền trường tàu cá là Phạm Hiếu (25 tuổi) đồng ý cho 2 đối tượng phi tang xác xuống biển rồi thông báo nạn nhân đã mất tích. Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ cả 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý.

bắt 10 nam nữ thuộc hai nhóm đánh nhau bằng dao, gậy inox, bàn ghế... gây náo loạn phố đi bộ Bùi Viện để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, nhiều người là khách nhậu quán 75 Bùi Viện phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), số còn lại là nhóm nhân viên quán cạnh bên - 73 Bùi Viện. (Xem chi tiết) Công an quận 1 (TP HCM)để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, nhiều người là khách nhậu quán 75 Bùi Viện phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), số còn lại là nhóm nhân viên quán cạnh bên - 73 Bùi Viện.

Nguyễn Thị Vân (SN 1982) nhờ Nguyễn Thị Vững-cựu thượng úy lên kế hoạch gài ma túy rồi thông báo công an bắt giữ anh Nguyễn Văn Thiện (SN 44 tuổi, doanh nhân). Công an Hà Nội đề nghị truy tố Vân và Vững về tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn tình cảm và có tranh chấp đất đai với bạn trai,. Công an Hà Nội đề nghị truy tố Vân và Vững về tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phát hiện N.T.N (SN 2005) uống rượu say trong tiệc sinh nhật bạn tại trị trấn Bát Xát, Lù Văn Đ. (SN 2001),. Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang tạm giữ 4 nghi can để điều tra, xử lý.

Sơn Ngân