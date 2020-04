Bản tin Hình sự: Cựu lãnh đạo Petroland vừa bị truy nã là ai?

Quảng cáo

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vừa ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh (SN 1960, trú tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự. (xem chi tiết)

Trong lúc lùi xe tải, thiếu quan sát nên tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghẹ An) cán tử vong bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Phát hiện sự việc, tài xế bế thi thể ra một vị trí khác giấu đi rồi quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và rời khỏi hiện trường. Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ Vinh để điều tra làm rõ vụ tai nạn. (xem chi tiết)

Bắt gặp cô bé 13 tuổi trú cùng xóm trên đường ra quán nhậu, Trương Văn Tâm (SN 1991), huyện Tân Kỳ (Nghệ An) rủ cháu đi cùng mình. Sau đó trên đường về, Tâm đưa cô bé vào khu vực nghĩa trang thuộc xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn rồi khống chế hiếp dâm mặc nạn nhân chống cự quyết liệt. Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ đã tuyên án phạt 5 năm tù giam đối Tâm về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (xem chi tiết)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Thành (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Trước đó Thành đăng ký tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa”. (xem chi tiết)

Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã bắt tạm giam Dương Văn Khôi (SN 1979), trú tại thôn Khuôn Van, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Khôi dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào Lộc Văn Long (SN 1976) khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong vào ngày hôm sau.(xem chi tiết)

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ Hoàng Văn Trung (SN 1983), trú tại xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh - đối tượng bị truy nã vì cùng đồng bọn chém người tử vong vào ngày 21/7/2009, sau đó trong khi đồng bọn bị bắt và ra đầu thú cơ quan công an thì Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương. (xem chi tiết)

Công an huyện Bình Chánh - TP HCM đang điều tra, truy xét 2 người lạ rạch tay bé gái là bị hại trong một vụ án hiếp dâm mà công an đang thụ lý. Theo đó, sau khi nhận thông báo khởi tố vụ án "Giao cấu với người dưới 16 tuổi", trên đường từ nhà đến nơi mẹ làm việc để cùng mẹ lên công an nhận quyết định khởi tố, bé B. bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí gây thương tích ở tay rồi tẩu thoát. (xem chi tiết)

Bị nhắc nhở vì tụ tập đông người uống bia trên vỉa hè ở ga tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh, Nguyễn Anh Cường (SN 1984, trú Cát Linh, Đống Đa) ném cốc bia về phía tổ công tác rồi có hành vi lăng mạ và lao vào đấm vào đầu một chiến sĩ công an. Sau khi bị khống chế và đưa về trụ sở để làm việc, Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. (xem chi tiết)

