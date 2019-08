Bản tin Hình sự: Đề nghị tạm giam người đàn ông U70 'nựng' bé gái 7 tuổi

Quảng cáo

Ngày 17/8, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã có văn bản đề nghị tạm giam đối với bị can Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ quận Bình Tân), bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 12/5, Ngô Ngọc An sau khi đánh bida tại khu vực đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì đi bộ vào hẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò tìm bạn thì gặp cháu bé V (7 tuổi) đang đi bộ một mình. An kêu cháu bé lại ngồi xuống bậc thềm trước cửa văn phòng, rồi níu áo cháu V. kéo vào lòng, đặt cháu V. ngồi lên đùi rồi dùng tay sờ đùi, mặt, hôn… cháu bé. Mặc cho cháu bé vùng vẫy hòng thoát thân nhưng An vẫn dùng tay giữ cháu bé lại để tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô.

Ước tính, khoảng hơn 20.000 sản phẩm bánh trung thu nhập lậu bị thu giữ trong những ngày vừa qua. Trong đó, phổ biến nhất là loại bánh có tên nước ngoài là Liu Xin Su (hay còn gọi là bánh trung thu trứng chảy). Loại bánh này mới xuất hiện trên thị trường, gây sốt trên “chợ mạng” dịp Trung thu với giá bán dao động từ 150.000-260.000 đồng/hộp 6 bánh. Tuy nhiên, thực tế giá nhập vào chỉ rẻ bằng 1/3 giá bán ra (xem chi tiết).

Chiều qua (16/8), thời điểm các công nhân đang làm việc cho doanh nghiệp tư nhân Thảo Nguyên ở thị trấn Đồng Đăng, trong khi tiến hành cẩu container gần xe cẩu số 8 biển kiểm soát 12A-0046 thì bị sét đánh vào xe cẩu, trúng người. Hậu quả ông Lương Minh H. (SN 1979, trú tại khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng) tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Âu Văn T (SN 1986, trú tại thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc) bị thương.

Ông Trần Công Tòng – Chủ tịch UBND xã Cát Tân (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, khoảng 15h ngày 15/8, người dân tại đây thấy có khói bốc ra từ trong nhà ông Lập, nhưng nghĩ là ông này dọn dẹp nhà. Đến 17h30 ngày hôm qua (16/8), người dân mới phát hiện ông Lập chết cháy ở trong vườn phía sau nhà và đang trong quá trình phân hủy. Hiện công an huyện Phù Cát đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với cơ quan pháp y của tỉnh khám nghiệm điều tra nguyên nhân cái chết của ông Lập (xem chi tiết).

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Bình (tối 16/8), vào khoảng 16h30 ngày 12/8, qua phản ánh của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng tại Phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số 6 người bị bắt vì sử dụng trái phép chất ma túy có Nguyễn Thế Anh (SN 1984), trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (nguyên cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ đã xuất ngũ, trước khi xin xuất ngũ, Nguyễn Thế Anh là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ).

Hôm nay, (17/8), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thúy Thu (39 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Theo kết quả điều tra, năm 2017, Thu quen với người đàn ông tên Hùng qua mạng xã hội. Hùng kêu Thu tìm các cô gái để dẫn qua Trung Quốc gả chồng. Trong thời gian từ tháng 11-2017 đến thời điểm bị khởi tố, Thu đã giới thiệu cho 5 phụ nữ khác lấy chồng Trung Quốc. Trong đó, có hai chị em sinh đôi (chưa đủ 16 tuổi), con của người bạn Thu. Theo gia đình nạn nhân, Thu thỏa thuận đưa hai cô gái sang Trung Quốc tìm việc nhưng sau đó gả chồng nên họ tố giác đến cơ quan Công an.

Khoảng 9h30 sáng 17/8, người đàn ông tên Hòa (60 tuổi) đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển thì bất ngờ sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt rơi trúng lưng. Nạn nhân bị điện giật nằm bất động, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng lông Hoà đã tử vong. Chiều 17/8, đại diện Tổng công ty điện lực TPHCM cho biết, sự cố đứt dây trung thế 22kV, bọc cách điện 24kV, tại vị trí trụ PNTRT/T25C thuộc NR 479 Lê Văn Sỹ, tuyến dây Hoàng Văn Thụ 22kV. Dây điện không may rớt trúng người ông Lương Nhật Hòa (SN 1960), đang ngồi dưới đường dây (xem chi tiết).

Ngày 17/8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Đinh Công Đức (55 tuổi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý vụ án mạng theo thẩm quyền. Thông tin ban đầu, Đinh Công Đức và anh ruột là Đinh Công T. (63 tuổi) cùng sống chung trong căn nhà trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau từ việc bán ngôi nhà đang ở chung. Tối ngày 15/8, hai anh em ông Đức tiếp tục cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Đức cầm dao đâm ông T. rồi bỏ trốn khỏi nhà. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đưa ông T. đến bệnh viện nhưng không qua khỏi (Tổng hợp).



Lộc Liên

Tổng hợp