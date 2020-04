Bản tin Hình sự: Hé lộ danh tính Phó thủ trưởng CQĐT bị tố bao che 'Đường 'nhuệ'

Quảng cáo

Bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ở TP Thái Bình) – bị hại trong vụ Đường “Nhuệ” đánh người ở đồn công an năm 2014 đã gửi đơn tới Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nội dung tố cáo ông Cao Giang Nam - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TP Thái Bình đã dung túng, bỏ lọt tội phạm. Đáng chú ý, ông Nam cũng bị một thiếu úy cấp dưới tố cáo đã bao che việc Đường “Nhuệ” và đàn em đến nhà xưởng của bố mẹ anh đập phá, chiếm dụng trong 16 ngày vào năm 2017. (xem chi tiết)

Do nợ nần trong kinh doanh và cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn nên Trần Xuân Minh (SN 1974) làm kinh doanh chế tác vàng (tại nhà riêng ở TP Thanh Hóa) mang 2 lít rượu có pha chất độc Cyanua đến công ty môi giới bất động sản của vợ là Lê Thị Phương (SN 1982). Sau đó 3 người uống rượu này bị ngộ độc, trong đó ông Đặng Phạm Viên (SN 1967) là Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá tử vong. Cùng thời điểm này, tại nhà Minh cũng tự tử bằng chất độc pha sẵn. (xem chi tiết)

Với mục đích trả thù cá nhân, Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, ngụ xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), đã giả mạo facebook “Hồ Hoàng Duy” để tung tin đồn thất thiệt là Đà Lạt có 3 người nhiễm COVID-19, trong đó 1 người chết, trên dưới 500 người tiếp xúc với bệnh nhân. Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vĩnh Sơn về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. (xem chi tiết)

Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện nguyên nhân chính khiến ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi, trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) bị sát hại không hẳn do vợ con bị đánh đập, ức chế sinh ra thù hận mà chủ yếu vì gã con trai hư hỏng, mê cá độ, còn người mẹ nuông chìu con vô lối. Do đó khi ông Dũng yêu cầu vợ con chuẩn bị tiền để làm giỗ bố của ông, nếu không có sẽ bị đánh. Hai mẹ con sợ lộ chuyện đã rút tiền ngân hàng ra sử dụng nên bàn với nhau phải giết ông Dũng. (xem chi tiết)

Sáng nay (23/4), luật sư Nguyễn Văn Quynh- Đoàn luật sư TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Bùi QuangTín cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ trích xuất tìm dữ liệu từ email, Zalo và điện thoại của ông Tín để phục vụ công tác điều tra nguyên tử vong của ông. “Phía công an cho biết đang tạm giữ 2 điện thoại của ông Tín. Đây là 2 điện thoại mà ông Tín mang theo trước khi xảy ra vụ việc và công an sau đó đã thu giữ tại hiện trường”. (xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) và 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi của các bị can được cho có liên quan đến việc nâng khống giá mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19. (xem chi tiết)

Tại phiên toà phúc thẩm sáng 23/4, bị cáo Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng TT&TT cho rằng, bản thân nhận án tù chung thân về hai tội là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Cty Viễn thông Mobifone là quá nặng. Bị cáo Son mong HĐXX xem xét, giảm án tù. (xem chi tiết)

Sau tiệc nhậu, nửa đêm sang kiểm tra phòng cháu ngoại, người phụ nữ phát hiện Lê Văn Minh (30 tuổi, tạm trú xã Rạch Chèo, Cà Mau là người được chồng bà bảo lãnh làm ăn, cưu mang trong nhà), đang thực hiện hành vi giao cấu với cháu ngoại 12 tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Minh để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp