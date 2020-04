Phó trưởng công an thành phố Thái Bình bị tố bao che Đường “Nhuệ”

Quảng cáo

Ngày 22/4, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ở TP Thái Bình) cho biết đã gửi đơn tới Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nội dung tố cáo ông Cao Giang Nam - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TP Thái Bình đã dung túng, bỏ lọt tội phạm. Bà Lý và con trai bị Nguyễn Xuân Đường (còn gọi Đường “Nhuệ”, SN 1971, ở TP Thái Bình) đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vào năm 2014.

Cụ thể, bà Lý tố cáo, tối 17/11/2014, Đường “Nhuệ” được một phụ nữ khác thuê giải quyết việc tiền bạc nên đã đưa đàn em tới gây rối tại nhà bà. Sáng hôm sau, bà Lý và con trai Mai Thế Duy (SN 1988) tới phòng tiếp dân trong trụ sở Công an phường Trần Lãm để trình báo nhưng Đường “Nhuệ” và đàn em đi theo. Bà Lý khẳng định, Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu đàn em đóng cửa phòng tiếp dân để đánh đập 2 mẹ con bà đồng thời chửi bới, đe dọa. Anh Duy sau đó được giám định thương tích, kết quả tổn hại 15% sức khỏe.

Tháng 1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án này nhưng tạm đình chỉ vào tháng 7/2015; cả 2 quyết định đều do ông Cao Giang Nam ký ban hành. Lý do được đưa ra vì: “Chưa xác định được bị can trong vụ án; Đã hết thời hạn điều tra”; việc tạm đình chỉ căn cứ các điều 34 và 160 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Ngày 10/4 vừa qua, Nguyễn Xuân Đường bị bắt trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà bị can này hôm 30/3. Ngày 16/4, CQĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi vụ án của mẹ con bà Lý để làm rõ đồng thời tiếp tục khởi tố bị can với Đường “Nhuệ” trong vụ án này.

Anh Mai Thế Duy nhập viện sau khi bị Đường "Nhuệ" đánh tại trụ sở công an phường



Sau khi Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố, bà Lý cho biết rất vui khi thấy công sức kêu oan của mình nhiều năm qua đã có thành quả bước đầu. Mẹ con bà gửi lời cảm ơn tới Công an tỉnh Thái Bình và các cơ quan pháp luật nói chung. Tuy nhiên, bà Lý cũng tố cáo ông Cao Giang Nam đã không làm tròn trách nhiệm, dung túng, bỏ lọt tội phạm, gây mất lòng tin của nhân dân vào pháp luật.

Người phụ nữ chia sẻ: “Lúc tạm đình chỉ, ông Nam gọi mẹ con tôi vào phòng đưa quyết định và còn quát, nói đáng lẽ không làm cho nhà bà. Bao năm qua, tôi gửi đơn và xin đối chất với Đường “Nhuệ” nhưng công an và viện kiểm sát TP Thái Bình lờ đi, không trả lời”.

Trong đơn tố cáo được gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, bà Lý viết: “Đường "Nhuệ" đánh mẹ con tôi giữa ban ngày, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm nhưng vụ án điều tra kéo dài đến 6 tháng không khởi tố bị can với Đường… 5 năm qua, ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, sợ sệt khởi tố Đường "Nhuệ". Từ vụ án của mẹ con tôi, Đường thoát tội và ngày càng lâm vào sai phạm, gây thêm tội lỗi… Ông Cao Giang Nam đã bao che Đường “Nhuệ” một cách trắng trợn, thô thiển và coi thường pháp luật”.

Đáng chú ý, ông Cao Giang Nam cũng bị một thiếu úy cấp dưới tố cáo đã bao che việc Đường “Nhuệ” và đàn em đến nhà xưởng của bố mẹ anh đập phá, chiếm dụng trong 16 ngày vào năm 2017. Tuy gia đình anh đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu nhưng ông Nam không xử lý.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”; khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, cùng ở TP Thái Bình) về cùng tội danh. Các quyết định trên đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, một chủ cơ sở kinh doanh hoạt động tang lễ tại TP Thái Bình cho biết, chính bị can Lợi là người giới thiệu với Đường "Nhuệ" về việc có thể “bảo kê” hoạt động hỏa táng. Sau đó, Đường buộc các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình phải báo cho mình mỗi khi đi hỏa táng tại Nam Định (báo ca). Với mỗi ca hỏa táng, các cơ sở phải nộp cho Đường 500 nghìn đồng tiền ca. Một người xin giấu tên tự nhận từng giúp Đường thu tiền ca cũng khẳng định Lợi và Đường liên kết với nhau thu tiền hỏa táng dù không phải làm gì. Người này đánh giá, nhóm của Đường thu ít nhất 150 triệu đồng tiền ca/tháng, liên tiếp trong 2 năm gần đây. Một số chủ cơ sở kinh doanh hoạt động tang lễ tại Thái Bình chia sẻ, Đường còn phân chia địa bàn hoạt động của họ. Nếu ai nhận phục vụ đám tang ngoài địa bàn hoặc trốn tránh không đóng tiền ca sẽ bị Đường cắt địa bàn hoạt động hoặc buộc dừng kinh doanh. Thậm chí, một số cơ sở không tuân theo quy định của Đường đã bị đập phá, ném đá vào xe tang. Việc bảo kê, thu tiền các cơ sở tang lê của Nguyễn Xuân Đường khiến giá dịch vụ tang lễ tại Thái Bình bị nâng lên. M.Đ

X.A