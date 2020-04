Bản tin Hình sự: Kinh hoàng tên cướp khâu miệng cô gái để không thể... kêu cứu

Sau khi xịt hơi cay rồi siết cổ chủ quán cà phê tại xã Hữu Định (huyện Châu Thành) để cướp vòng vàng và điện thoại,. Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Cao Tấn Thanh để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.Thiếu nợ tiền cá độ bóng đá,. Đối tượng bị lực lượng bảo vệ cùng nhân viên công ty khống chế, bắt giữ giao Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử lý.Bị nhắc nhở vì ngồi sau xe máy không đội mũa bảo hiểm, không đeo khẩu trang và có dấu hiệu say rượu,. Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã tạm giữ hình sự Đào Xuân Anh về hành vi Chống người thi hành công vụ.Phát hiện. Công an TP Đà Nẵng đã thu gần 50 triệu đồng trên chiếu bạc và tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.Bất ngờ kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Đồng Phú và phường Hải Thành, C. Tiến hành test nhanh, 8 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy và khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma túy loại ketamin và thuê phòng nghỉ để "thác loạn".Muốn có tiền để trả nợ,để chia nhau tiêu xài. VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố cả 9 bị can cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang. Theo thông tin ban đầu, ông Tín đã tới nhà một người bạn tại một chung cư trên địa bàn xã Phước Kiển và được phát hiện tử vong ở khu vực giếng trời tại tầng trệt sảnh D2 nghi ngã từ trên cao xuống.

Sơn Ngân