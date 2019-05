Bản tin Hình sự: Một công an viên bị tố cưỡng dâm nữ tiếp viên 19 tuổi

Nguyễn Huỳnh Lê (24 tuổi, quê Kiên Giang) tức giận rút dao đâm Phan Thị Thùy Linh (24 tuổi) khiến người yêu tử vong tại chỗ. Công an TP Tân An (Long An) đang tạm giữ Lê để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Buổi sáng vừa từ Kiên Giang đến phường 5 (TP Tân An, Long An) thuê phòng trọ để tìm việc làm nhưng buổi tối cô gái đã đòi về quê nên. Công an TP Tân An (Long An) đang tạm giữ Lê để điều tra hành vi Giết người.

Luận được xác định là kẻ sát hại 3 người trong gia đình bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) vì trước đó bị con gái bà này "xua đuổi" khi xem phim đen tại quán cà phê của gia đình nạn nhân. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) về hành vi Giết người.

phát hiện thi thể bà Long Thị P (SN 1968, trú khu tái định cư Phai Luông) đã bị cháy đen, co quắp ven đường. Cạnh thi thể có bật lửa, chậu nhôm (nghi chứa xăng), đôi dép và điện thoại. Lực lượng chức năng Lạng Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số người đi tập thể dục và học sinh trường THCS Chi Lăng (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) vừa.

bị can Lin seng-Hsiung (SN 1976, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng đã rời Việt Nam nên Công an tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục truy nã quốc tế. Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ vận chuyển hơn 700kg ma túy đá thu giữ tại huyện Quỳnh Lưu. Ngoài 3 bị can người Việt Nam,

một người đàn ông khoảng 55 tuổi, nằm chết trên đường Mỹ Phước Tân Vạn trong làn đường dành cho ô tô. Ghi nhận tại hiện trường, trên đường xuất hiện vết thắng kéo dài nghi bị ô tô tông chết rồi bỏ chạy. Công an TX.Dĩ An đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố 3 bị can để làm rõ hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng mua và sử dụng văn bằng giả là cán bộ, quan chức. Đây là đường dây làm giả con dấu, văn bằng có quy mô lớn với hàng nghìn con dấu của các trường đại học, cao đẳng và tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Người dân phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa phát hiện.

Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang xác minh làm rõ trường hợp. Thiếu nữ này cho biết bị lừa tới quán cà phê làm tiếp viên lương cao nhưng thực chất bị chủ bắt bán dâm. Trong số "khách" tới đây, thiếu nữ này còn bị công an xã tên T. ép quan hệ tình dục nếu không sẽ không cho tiếp tục tạm trú. Xảy ra cãi vã sau khi đi uống bia về, Đối tượng bị bắt khi đang trốn tại một nhà nghỉ ở TP Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ Lê Thị Loan để làm rõ hành vi Giết người

