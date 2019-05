Vụ 700 kg ma túy vứt ven đường: Truy nã 'ông trùm' người nước ngoài

Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Phú (SN 1990), trú huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị khởi tố, tạm giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Bảo Trung (SN 1996), trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Không tố giác tội phạm; Võ Sỹ Mạnh (SN 1983), trú thành phố Vinh về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Lin seng-Hsiung (SN 1976, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng này đã rời Việt Nam bằng đường hàng không cùng 2 nghi phạm khác là Lin Kun Jund (SN 1978) và Ho Yu-Hsiang (SN 1998). Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục truy nã quốc tế Lin seng-Hsiung.

Tang vật chuyên án.

Theo hồ sơ, trước đây Nguyễn Văn Phú đi xuất khẩu lao động làm ở Đài Loan. Tại đây, Phú quen biết với một số đối tượng bản địa. Sau khi về nước, đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam và liên lạc với Phú. Từ đây, Phú được giao điều hành mọi hoạt động, quá trình vận chuyển ma túy tại địa bàn Nghệ An. Nguyễn Văn Phú đóng vai trò là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ vận chuyển, tẩu tán 700 kg ma túy đá.

Còn bị can Nguyễn Bảo Trung khai, nhận biết được số hàng mà Phú vận chuyển là ma túy kể từ khi đến kho hàng. Tại đây, Trung thấy các thùng cát tông, loa thùng, bì tải màu trắng giống như vụ ma túy đã bắt giữ tại TP.Vinh nhưng Trung không nói gì và vẫn đồng ý giúp Phú.

Riêng Võ Sỹ Mạnh sau khi vận chuyển thuê cho Phú, thì nghi ngờ số hàng trên là hàng cấm nên đã gọi điện thoại uy hiếp, đe dọa chuyển số tiền 9 triệu đồng để không tiết lộ thông tin. Phú lo sợ nên đã đồng ý chuyển tiền cho Mạnh.

Lực lượng chức năng kiểm định chất ma túy.

Như Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Công an huyện Quỳnh Lưu xác lập Chuyên án 319MT để tập trung đấu tranh, triệt phá. Sáng 17/4, Ban chuyên án nhận được thông tin các đối tượng đưa ma túy đi tẩu tán.

Tại cánh đồng muối thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 23 bao tải màu trắng bên trong có chứa 700 kg ma túy đá.

Thu giữ 700 kg ma túy đá 'vô chủ' ven đường Khoảng 10h30 ngày 17/4, hàng chục cảnh sát có mặt tại thôn Trường Thịnh, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để xác minh, thu giữ khoảng 1 tấn tang vật nghi là ma túy đá.

Cảnh Huệ