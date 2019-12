Bản tin Hình sự: Nữ giúp việc cầm chân dốc ngược trẻ 1 tuổi ném xuống giường

Quảng cáo

Ngày 7/12, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi cảnh một CSGT chửi tục khi bị tài xế phản ứng tại giao lộ Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TPHCM. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, CSGT yêu cầu tài xế lấy giấy tờ để kiểm tra nhưng tài xế không lấy mà phản ứng lại. Hành động và thái độ của CSGT khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều người cho rằng vị CSGT này văng tục như vậy khi nói chuyện với người dân là không thể chấp nhận được. Chiều 7/12, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh làm rõ.(xem chi tiết)

Ngày 7/12, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết vừa kiểm tra, phát hiện, tạm giữ lô thuốc tân dược khủng nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị khoảng 1,7 tỷ đồng. Theo nguồn tin, cơ sở kinh doanh thuốc tân dược có địa chỉ tại tòa nhà Hà Nội Center Point, trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Thời điểm kiểm tra, ông Lê Văn Tuấn (SN 1984, quê quán Bình Giang, Hải Dương) là chủ cơ sở thừa nhận không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và toàn bộ hàng hóa tân dược đang kinh doanh là do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc (xem chi tiết)

Chiều 6/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang xác minh, xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về nhóm người ăn xin bôi đen mặt xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành khiến dư luận hoang mang. Công an xác định được người đăng tải thông tin tên là Lâm Minh T. (ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) và mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, T. nói hình ảnh trên là do bản thân bắt gặp trên mạng và tải về đăng lại. T. khẳng định không gặp người được mô tả trong bài viết và thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên trang Facebook cá nhân (xem chi tiết).

Chiều 6/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang trích xuất camera để điều tra đơn thư tố cáo của gia đình anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú TP.Vinh) về việc con gái 1 tuổi bị người giúp việc bạo hành tại nhà. Theo đơn thư tố cáo của anh T. 19h30 ngày 4/12, anh cùng vợ đi ăn tối ở ngoài và để người con mới 1 tuổi ở nhà cùng người giúp việc là bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương). Khoảng 20h30 anh cùng vợ trở về nhà thì thấy con khóc, khi hỏi bà Doan thì được giải thích do thay đổi thời tiết nên cháu bị mệt. Đến sáng 5/12, khi mở camera kiểm tra, vợ chồng anh T. hoảng hồn khi xem lại hình ảnh bà Doan cầm chân cháu bé dốc ngược lên sau đó ném xuống giường (xem chi tiết).

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway, qua đó làm sáng tỏ nhiều tình tiết bí ẩn của vụ án. Trong đó, liên quan đến chi tiết trên trần ô tô có một quả bóng bay màu vàng tại vị trí bé trai ngồi, theo kết luận điều tra, quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ô tô từ một ngày trước (ngày 5/8) (xem chi tiết).

Ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vào lúc khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 7/12, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ cháy ở quán ăn ở số 59 Lạc Long Quân. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người ở bên trong nhà số 59 đã chạy ra ngoài, một số người vội vàng nhảy từ tầng 2 xuống đất. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nhiều xe chuyên dụng, lính cứu hỏa dập tắt đám cháy.Xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khai Quang cho biết đã có 4 người thiệt mạng (3 nam, 1 nữ), 1 người bị thương (xem chi tiết).

Tối 6/12, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong giếng nước của một hộ dân tại phường Long Phước (TX.Phước Long, Bình Phước) khiến 2 chú cháu tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 tối ngày cùng ngày, anh Lê Công Ch (25 tuổi, ngụ Phường Long Phước, TX.Phước Long, Bình Phước) cùng cháu Lê Nguyễn Bảo M (6 tuổi) ở nhà thì bất ngờ cháu M chạy ra sân chơi và bị ngã xuống xuống giếng của gia đình. Khi phát hiện sự việc, anh Ch hô hoán mọi người cứu giúp đồng thời tự mình lao xuống giếng để cứu cháu M (xem chi tiết).

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Như Trường (29 tuổi) và Phạm Thế Duy (còn gọi “Duy thần gió”, 32 tuổi, cùng ở Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu. Cụ thể, ngày 5/12, công an tiến hành kiểm tra quán cầm đồ 86 (ở thị xã Từ Sơn do Nguyễn Như Trường làm chủ) và bắt quả tang Phạm Thế Duy cùng 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm Nguyễn Xuân Giang (29 tuổi), Chu Thành Trung Hiếu (29 tuổi), Vũ Đắc Hà (37 tuổi) và Nguyễn Như Quảng (33 tuổi, cùng ở Từ Sơn). Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng làm rõ thêm 4 người khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề, cá độ bóng đá. Công an cũng thu giữ tang vật gồm 126 triệu đồng, máy vi tính, 7 điện thoại di động, nhiều sổ sách liên quan hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi...(xem chi tiết).





