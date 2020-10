Bản tin Hình sự: 'Thợ săn' vấp ngã làm văng súng, người dẫn đường trúng đạn tử vong

Thấy em rể đánh con và cầm dao dọa chém vợ,. Sau khi gây án, Lên tới Công an xã Khánh Bình đầu thú. Công an huyện An Phú (An Giang) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Lên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.TAND TPHCM vừa. Trước đó, ông Danh bị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tạm đình chỉ công tác 90 ngày để kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm.Mang súng vào rừng xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng) để săn khỉ,. Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đang điều tra vụ việc.Sau nhiều ngày điều tra, Công an TPHCM đã. Trước đó, cảnh sát đã lấy lời khai hơn 100 người có liên quan trong đó có Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ Quận 6) - người có vai trò quan trọng trong trường gà.Công an phường Mường Thanh đang phối hợp với Công an TP Điện Biên xác minh làm rõ vụ. Chủ nhà hàng cho biết: Trong 17 năm làm nghề thì đây là lần đầu tiên ông bị khách "bom" cỗ với tổng số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Nhà hàng này sau đó đã phải "bán rẻ" các mâm cỗ, thu về được khoảng 30 triệu đồng.Do tranh chấp mảnh 3.000m2 đất ở phường Thống Nhất,. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã sàng lọc, tiến hành tạm giữ hình sự 44/59 đối tượng.Bất ngờ ập vào kiểm tra Trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng, Công an huyện Pắc Nặm (tỉnh Bắc Kạn). Công an huyện Pắc Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Xuân Kiểm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sơn Ngân