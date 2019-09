Bản tin Hình sự: Tin mới về 3 triệu đô la tiền hối lộ vụ Mobifone-AVG

Quảng cáo

Sau khi nhận tiền từ Phạm Nhật Vũ, ông Son đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu H., khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh. Làm việc với cơ quan điều tra, bà H phủ nhận lời khai của ông Son và cho biết không cầm khoản tiền nào từ bố. Kết luận điều tra cho thấy, ông Nguyễn Bắc Son đã có đơn xin nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. Số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số 3,2 triệu USD (tương đương hơn 70 tỷ đồng) mà ông Son đã nhận của Phạm Nhật Vũ và Lê Nam Trà. Vậy ông Son đã sử dụng hoặc tẩu tán số tiền khủng này như thế nào vẫn dấu hỏi chưa được làm rõ tại kết luận điều tra (xem chi tiết).

Giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản (tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) phát hiện Ng.V.L. (8 tuổi), Ng.Th.C., Ng.G.H. và Ng.Đ.Kh. (cùng 7 tuổi) đến lớp với nhiều vết bầm trên cơ thể. Theo chính quyền xã An Xuyên, bốn học sinh trên đều là anh em chú bác, ba mẹ các em này lên Bình Dương làm công nhân, gửi con cho ông bà nội (ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên) chăm sóc nhiều năm qua. Các em cho biết, bị chị họ và ông nội đánh vào ngày 31/8 nhưng qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, 4 anh em đi học mới được thầy cô phát hiện (xem chi tiết).

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, kế toán TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, vừa bị bắt tạm giam vì hành vi "tư túi" hàng trăm triệu đồng từ tiền quỹ cơ quan. “Đến nay ông Nguyễn Hoàng Sơn đã tự nguyện khắc phục lại số tiền này”, một lãnh đạo huyện Châu Thành xác nhận. Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hoàng Sơn được thực hiện đúng quy định tố tụng, có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát (xem chi tiết).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Nhật Vũ cũng thừa nhận quá trình thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ điện thoại với ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải để hối thúc thực hiện nhanh việc mua, bán vì cả bốn vị này có vai trò quyết định dự án. Do vậy, sau khi hoàn thành dự án, Phạm Nhật Vũ đã đưa tiền cho ông Son, Tuấn, Trà, Hải. Cơ quan điều tra xác định, hành vi đưa tiền cho bốn lãnh đạo Bộ TT&TT và Mobifone của Phạm Nhật Vũ đã phạm vào tội “Đưa hối lộ” (xem chi tiết).

Theo điều tra, năm 2013 - 2015, Lê Trung Kiên, Ngô Văn Tá (cùng 44 tuổi) và Bùi Mạnh Hòa (34 tuổi, nguyên đội trưởng đội đo đạc số 1,5 và 7, thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu) nhận thực hiện nhiều công trình, dự án về đo đạc, quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các hạng mục công trình này sau khi hoàn thành đã được lập chứng từ thanh toán, nhưng họ đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền lương của công nhân lao động. Ngoài ra, nhóm cán bộ này còn tạm ứng tiền, chi khống chứng từ gần 8 tỷ đồng (tổng hợp).

Phan Minh Tân (22 tuổi, quê huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) sau khi uống rượu say, chạy xe đến quán cà phê ở thị trấn tìm Lê Văn Tới (19 tuổi, ở cùng địa phương) để đòi 4 triệu đồng, năm hôm trước. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, Tân lao vào đánh, rút dao bấm đâm Khánh bị thương. Khánh về nhà lấy dao, kiếm Nhật rồi rủ hai người bạn đi trả thù. Sau cuộc ẩu đả lần này, Tân, Khánh và một người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Khi nhóm bạn của họ kéo đến bệnh viện thăm, hai bên tiếp tục mâu thuẫn. Dù đang bị thương, Tân vẫn dùng dao, kéo của bệnh viện đâm nhóm đối thủ. Hỗn chiến khiến bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ tháo chạy tán loạn (tổng hợp).

Ngày 4-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên Trần Văn Nam (SN 1991, Quảng Ninh) tử hình và Diệp Tuấn Anh (SN 1976, TP.HCM) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, chiều 21-4-2017, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã kiểm tra và bắt quả tang Diệp Tuấn Anh có hành vi cất giấu 0,5 kg chất ma túy trái phép. Tại cơ quan điều tra, Anh khai số ma túy trên của Trần Văn Nam. Từ lời khai này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp Nam và thu giữ 4,3 kg ma túy (tổn hợp).

Hơn 1h ngày 28/8, chị T.T.C. (31 tuổi, quê ở An Giang, tạm trú tại Ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) chạy xe tay ga Vision trên đường Nguyễn Đình Kiên. Khi còn cách nhà vài trăm mét thì bất ngờ bị 5 người đi trên 2 xe máy áp sát chặn đầu xe của chị. Bất ngờ một người xuống xe rút dao kề vào cổ chị C. rồi cướp chiếc xe của người phụ nữ này. Do quá hoảng sợ nên chị C. chỉ biết đứng im, nhìn nhóm này tẩu thoát về hướng cầu Kênh C. Một ngày sau, chị C. tới Công an xã Tân Nhựt trình báo vụ việc (tổng hợp).

Rạng sáng 22/8, chị Trinh (nữ nhân viên phòng trà trên đường Bàu Cát 1) gọi điện cho Toàn tới trước phòng trà ăn nhậu và kể về việc mâu thuẫn với nam đồng nghiệp tên là Hồ Trường Vũ (21 tuổi). Toàn sau đó cự cãi, đạp vào chân Vũ nên bị nhân viên phòng trà cùng người của quán nhậu kế bên rượt đánh. Sau khi chạy thoát, Toàn điện thoại cho Cường nhờ giúp đỡ. Khoảng 20 phút sau, Cường, Huy cùng 2 người khác mang theo đao tự chế tới quán nhậu. Nhóm Cường, Toàn cầm đao xông vào quán nhậu chém hụt anh Giang (chủ quán). Thấy vậy, anh Bùi Duy Long (là nhân viên quán nhậu, 20 tuổi, quê An Giang) cầm hung khí chém hụt Cường và bị nhóm này đuổi theo chém trúng người, gây thương tích 52%.



Lộc Liên

Tổng hợp