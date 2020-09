Bản tin hình sự: Tin mới vụ nữ phó chủ tịch bị đánh, cắt tóc ngay tại nơi làm việc

Liên quan tới vụ. Việc xử phạt hành chính 2 nghi can gây án là bà Hà Thị Thi (SN 1966) và con gái là Phạm Thị Tuyền (SN 1992) vẫn đang được xác minh, xử lý.Xảy ra mâu thuẫn do đang nhậu tại nhà hàng xóm không muốn về nhà,. Một người đàn lao vào can ngăn cũng bị Thạch Lở đâm một nhát vào ngực, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, nghi can đã tới Công an phường Tân Xuân (TP Đồng Xoài, Bình Phước) đầu thú.Công an xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong Nghệ An) đã p. Đây là nghi phạm dùng hung khí tấn công bà Vi Thị Cường và con dâu là Lô Thị Chi (31 tuổi) tại nhà riêng ở bản Cắm Pỏm (xã Cắm Muộn) khiến một người chết, một người hiện vẫn đang hôn mê sâu.Sau khi. Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ nghi can Đỗ Được Chung để điều tra, xử lý vụ án.Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.(phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) sau va chạm giao thông với một thai phụ.Mở rộng điều tra. Ông Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1960)-nguyên PGĐ Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận (SN 1974)-Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán của bệnh viện cũng bị bắt về cùng tội danh trên.Gặp sự cố về lốp,. Công an thị xã Quảng Yên đang làm việc với tài xế Lê Văn C. để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT.

Sơn Ngân