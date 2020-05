Bản tin Hình sự: U60 cưỡng hiếp con gái nhỏ tuổi của chủ

Quảng cáo

Võ Văn Nhìn (sinh năm 1968, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) là người làm thuê cho ba mẹ cháu PA (6 tuổi), lợi dụng lúc ông bà chủ đi vắng để cháu PA ở nhà một mình, Nhìn đi vào phòng cháu giở trò đồi bại. Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (xem chi tiết)

Đi xe máy giật điện thoại rồi bị ông Hoàng Ngọc G. (63 tuổi, ngụ quận Bình Tân) truy đuổi, Trương Huỳnh Long và Nguyễn Văn Cường (cùng 17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) xịt hơi cay vào mặt khiến nạn nhân loạng choạng tay lái, tông xe vào ống cống bên đường rồi dẫn đến tử vong. Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã bắt Long và Cường để điều tra vụ việc. (xem chi tiết)

Đang trên đường vận chuyển 3kg ma túy đá từ Lào về Nghệ An tiêu thụ, Ngân Văn Đại (45 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị công an tỉnh này bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đại khai nhận số ma túy trên do một người đàn ông Lào thuê chuyển từ vùng biên giới Lào Việt về huyện Nghi Lộc với tiền công 15 triệu đồng. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. (xem chi tiết)

Trong thời gian quen nhau qua mạng xã hội, Lê Hoàng Tân (19 tuổi, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) ngỏ ý xin hình khỏa thân thì được nữ sinh 17 tuổi đồng ý và gửi qua tin nhắn. Sau đó khi này sinh mâu thuẫn, Tân dùng hình ảnh này để tống tiền, ép quan hệ tình dục. Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự Tân về hành vi cưỡng đoạt tài sản. (xem chi tiết)

Đi làm về, thấy anh trai lấy đồ dùng trong nhà ở ấp 2, P.An Hòa (TP.Biên Hòa) đem đi bán, khuyên ngăn không được nên em trai dùng rựa chém anh trai khiến nạn nhân tử vong sau đó rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng Biên Hòa đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Cho rằng Trương Minh Đạt (27 tuổi, ngụ phường 2, TP. Sóc Trăng) từng chém mình nên Mã Thành Hoàng (28 tuổi, ngụ cùng thành phố) và đồng bọn chặn đường chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng và đồng bọn về tội “Giết người”. (xem chi tiết)

Chiếc xe ô tô hiệu Audi Q5 khi đi đến đoạn đường thuộc phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) thì xảy ra va chạm với hai người đi xe máy. Sau đó, cả hai bên xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát. Tiếp đó, hai bên đều gọi một số người mang theo hung khí để tham gia vụ ẩu đả khiến cả khu phố này náo loạn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố về việc điều tra vụ ẩu đả sau va chạm giao thông này. (xem chi tiết)

Hàng trăm thanh niên tuổi từ 20 đến 23 từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... đi xe máy, rú ga, đánh võng trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ), rạng sáng 30/4. Phát hiện cảnh sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vây bắt, thậm chí còn nổ nhiều phát súng, bắt giữ 10 xe máy đã qua độ chế, thay đổi hình dáng về trụ sở. (xem chi tiết)

