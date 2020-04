Bản tin Hình sự: Vì sao nữ đại gia bất động sản nổi tiếng Thái Bình bị bắt?

Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định. Trước đó, bà Dương bị cáo buộc đã đưa người vào nhà mình để hành hung người khác.Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, giảng viên đại học Ngân Hàng TPHCM) tử vong tại chung cư trên địa bàn lên Công an TPHCM để tiếp tục điều tra. Trước đó,. Sau khi kéo thi thể cậu bé 11 tuổi tới gốc cây cách hiện trường 200m, H. lấy điện thoại của T. rồi bỏ về nhà. Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang điều tra vụ án mạng.Không có nguồn hàng để giao, nhưng. Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Dương Huỳnh Lộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ Lương Văn Chung (SN 1985) và Lương Văn Dưỡng (SN 1996, cùng quê Hà Giang, tạm trú huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương,. Cảnh sát cũng đã khám xét nhà riêng và trụ sở làm việc của hai ông này.>Bị "con nợ" cầm dao dọa chém khi tới đòi tiền, và thách thức không trả tiền,. Sau khi gây án, Sỹ đến công an xã Đồng Khởi (huyện Châu Thành, Tây Ninh) đầu thú.

Sơn Ngân