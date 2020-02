Bản tin Hình sự: Vợ bị bắt quả tang khi tống tiền người tình của chồng

Phát hiện chồng và chị Huyền Trang (tên đã thay đổi, SN 1990) có quan hệ tình cảm và nhiều lần đi khách sạn để “tâm sự”,. Bà Hậu đã bị bắt quả tang khi đang nhân tiền của nạn nhân và đang bị Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Công an tỉnh Bình Thuận đang. Đối tượng này bị cáo buộc đã sát hại con trai 10 tuổi của người tình ở xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) vì mâu thuẫn tình cảm và bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố 56 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc qua trang Powgs.com do Phí Văn Huấn (SN 1981) cầm đầu. Theo điều tra,Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Thanh Tâm (SN 1976, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm bị cáo buộc giả danh cán bộ cấp cao của Bộ Công an để tiếp cận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đặc biếtLiên quan tới vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ", nguyên thượng úy Công an quận 11) - nghi can bắn chết 5 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi cướp gần 1 tỷ đồng hôm 29/1,. Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong 50 phútCông an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định. Trước đó, bà Nguyễn Thị Phượng-phó Giám đốc Trung tâm QTMT Tây Ninh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trên.Nợ 200 triệu đồng vì thua bạc,. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Vũ để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sơn Ngân