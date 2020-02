Tuấn 'khỉ' bắn 3 phát súng chống trả trước khi bị tiêu diệt

102 phút trước

Tuấn "khỉ" bắn 3 phát đạn về phía lực lượng truy bắt

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM: trong hai ngày 29 -30/1/2020, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, giết người cướp tài sản do Lê Quốc Tuấn gây ra.

Công an TPHCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do đó CATP thành lập Ban chuyên án để truy bắt đối tượng. Bộ Công an cũng đã thành lập Ban chuyên án để thường xuyên chỉ đạo kịp thời CATP trong quá trình điều tra vụ án. Mặt khác, các địa phương cũng hỗ trợ CATP trong việc truy bắt. CATP khẩn trương từng giây phút để truy bắt đối tượng để tránh gây nguy hiểm cho dân chúng

Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa tỉnh lộ 15, hướng về xã Tân Thạnh Đông và xã Trung An. Ảnh: Zing.

Qua sàng lọc, theo dõi, công an xác định Lê Quốc Tuấn nằm ở ngôi nhà bỏ hoang số 19 ấp C xã Tân Hòa, Củ Chi. Khu vực này rộng 10.000 m2, tiếp giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường và mặt sau tiếp ráp con rạch. Trong khuôn viên này có một số công trình, có nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp. Từ đó, công an thành phố phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành xác minh, lên phương án truy bắt đối tượng.

Tối qua 13/2 bí mật tập kích sử dụng lực lượng đặc nhiệm và các lực lượng khác để bắt dối tượng. Trong quá trình này, đối tượng liên tục chống trả quyết liệt để tẩu thoát và bắn 3 phát: 1 phát đạn bị lép, 2 phát nổ.

"Lúc này, chúng tôi đặt ra yêu cầu: truy tìm, xác định vị trí đối tượng; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ và yêu cầu này đã hoàn thành tốt... Việc truy bắt được tiến hành không quá ồn ào. Có ý kiến là hàng trăm cảnh sát nhưng không phải. Chúng tôi sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn trong khoảng 50 phút", đại tá Quang thông tin.