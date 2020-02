Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt trong đêm thế nào sau nhiều ngày trốn truy nã?

Theo nguồn tin, những ngày qua các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM vẫn tích cực truy bắt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn, người dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào các này 29 và 30/1 vừa qua.



Đến đếm 13/2, cảnh sát đã xác định được chính xác nơi Tuấn ‘khỉ’ lẩn trốn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ vây bắt ở một căn nhà giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TPHCM).

Đối tượng Tuấn 'khỉ' đã bị tiêu diệt.

Đêm tối, lực lượng cảnh sát đã bí mật bao vây căn nhà, lên phương án tiếp cận vây bắt Tuấn ‘khỉ’. Do Tuấn ‘khỉ’ có súng AK nên việc triển khai vây bắt hết sức cẩn thận, nhiều khả năng đối tượng sẽ chống trả quyết liệt.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm áp sát căn nhà nơi Tuấn ‘khỉ’ lẩn trốn. Sau đó là những tiếng súng nổ. Tuấn ‘khỉ’ đã bắn trả lại lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắn hạ Tuấn ‘khỉ’ ở cự ly khoảng 3m. Khi tiếp cận thi thể Tuấn ‘khỉ’, cảnh sát phát hiện khẩu súng AK và nhiều viên đạn.

Trước đó, ngày 29/1, đối tượng Lê Quốc Tuấn đến chơi ở một sòng bạc trái phép trong một khu vườn ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM). Tuấn chơi cháy túi, thua sạch tiền nên đòi làm cái một ván cuối. Những người chơi không đồng ý, tức bực tức nên xảy ra cự cãi.

Sau nhiều ngày vây bắt, truy tìm Tuấn 'khỉ', cảnh sát đã phát hiện nơi lẩn trốn và tiêu diệt đối tượng khi chống trả.

Tuấn bỏ đi và một lát sau quay lại với khẩu súng AK trên tay. Tuấn nã nhiều phát đạn vào nhóm người, hậu quả làm 4 người chết tại chỗ và một người bị thương. Ngay sau đó, Tuấn bỏ trốn trên chiếc xe máy hiệu SH và cầm trên tay một khẩu súng AK. Đến rạng sáng 30/1, Tuấn ‘khỉ’ đã bắn chết một người đàn ông để cướp xe máy ở gần hiện trường sòng bạc rồi lẩn trốn.

Tối 30/1, Công an TPHCM phát đi thông báo truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn về 3 tội danh: “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo Công an TPHCM, vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng bán xếp. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.

“Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu”, thông báo truy nã đối tượng từ Công an TPHCM.

Văn Minh