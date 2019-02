Bắt em họ nghi phạm cầm súng, lựu đạn cố thủ nhiều giờ trong ô tô

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng “hàng nóng”, lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt giữ thêm một nghi phạm.

Theo đó, chiều 16/2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà đối tượng Nguyễn Trung Sơn (SN 1992, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá.

Một cán bộ tham gia bắt giữ cho biết, trong 4 đối tượng bị bắt giữ, chỉ có đối tượng Sơn liên quan trong đường dây ma túy do Nguyễn Thành Trung cùng hai nghi phạm vừa bị bắt giữ vào ngày 15/2.

“Sơn có liên quan trong đường dây với Nguyễn Thành Trung. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng chuyên án, có thể sẽ bắt thêm số đối tượng khác”, vị cán bộ này cho hay.

Liên quan đến sự việc này, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cho biết, Trung và Sơn là anh em họ và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

“Đối tượng Sơn và Trung là anh em họ con dì. Mẹ Trung là chị còn mẹ Sơn là em, riêng Sơn đã có vợ và con. Do mâu thuẫn, hai vợ chồng ly thân nhiều năm nay. Sơn chưa có tiền án tiền sự, nhưng không có việc làm ổn định, nên ít xuất hiện ở địa phương”, ông Anh cho biết.

Tới đường liên xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn chiếc xe trên gặp cảnh sát. Trong quá trình bỏ chạy xe bị mắc kẹt dưới hố sâu của ruộng lúa.

Lực lượng công an tiến hành vây ráp bắt nhóm đối tượng sử dụng súng cố thủ trong xe