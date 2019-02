Bắt giam lái xe khách va chạm ô tô biển xanh làm 8 người thương vong

Cụ thể, ngày 16/2/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thế Đức (SN 1979, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang cư trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã có hành vi điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 98B - 022.66 gây tai nạn làm 3 người chết, 5 người bị thương.

Trước đó, hồi 9 giờ sáng 8/2 (tức ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi) tại km 315 + 250 QLIA đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô khách biển kiểm soát 98B - 022.66 do Phạm Thế Đức điều khiển với xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 36B - 2286 (biển xanh) do Nguyễn Xuân Sơn điều khiển. Hậu quả khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Căn cứ vào kết quả và các tài liệu thu thập được, ngày 16/2/2019 cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật hình sự. Đồng thời, Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng 21 ngày (kể từ ngày 17/02/2019 đến ngày 7/5/2019) đối với bị can Phạm Thế Đức để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Lam