Bắt nhóm nghi can vụ 2 thi thể trong thùng bê tông ở Bình Dương

Sáng ngày 18/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ nhóm nghi can gồm 4 người phụ nữ tên P.T.T.H (khoảng 30 tuổi) và T.T.H.H (khoảng 65 tuổi), L.P.H (54 tuổi) và một người tên N.T.H. Các nghi can này có hộ khẩu thường trú tại TPHCM.

Công an vào khách sạn bắt giữ nghi can Công an đưa 4 nghi can rồi khỏi khách sạn

Theo thông tin ban đầu, nhóm người này bị nhân viên của một khách sạn tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện khi lưu trú tại đây. Nhân viên này thấy hình ảnh 3 người phụ nữ và xe ô tô biển số 51A-71830 như thông báo truy tìm của cơ quan công an nên đã âm thầm báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi phát hiện 2 thi thể người

Đến 0h ngày 18/5 khi nhóm người này vừa rời khỏi khách sạn lên xe ô tô thì bị công an ập tới bắt giữ.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương khi người dân dọn nhà thì phát hiện thùng chứa bê tông có thi thể người. Sau đó, công an tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ 2 trong một thùng phuy nhựa.

Hương Chi