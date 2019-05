Bắt quả tang Xã đội trưởng của thành phố Nam Định đánh bạc

Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, ông Hoàng Nguyên Dự cho biết đã tiếp nhận báo cáo về vụ việc này. Theo đó, ông Trần Mạnh Hà (trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định), hiện đang là Xã đội trưởng xã Nam Phong đã bị bắt quả tang khi đang đánh bạc vào chiều qua, 7/5.

"Hiện vụ việc do Công an thành phố Nam Định thụ lý điều tra. Sau khi có kết quả từ cơ quan công an, chúng tôi mới tiếp nhận và xử lý tiếp theo thẩm quyền", ông Dự nói.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lúc 16 giờ chiều qua, 7/5, Đội hình sự thuộc Công an thành phố Nam Định đã ập vào nhà ông Đinh Văn Hợp ( 51 tuổi, trú tại thôn Vị Lương, xóm Quang Trung, xã Nam Phong, thành phố Nam Định) và bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc bằng hình thức liêng (một loại cờ bạc sử dụng bộ bài tú lơ khơ).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hiện vật là bộ bài tú lơ khơ và một số tiền mặt.

Đến chiều nay, 8/5, một cán bộ của Công an thành phố Nam Định xác nhận đang tạm giữ 5 đối tượng đánh bạc, trong đó có trường hợp là cán bộ của xã Nam Phong. Tuy nhiên, vị cán bộ này từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Hoàng Long