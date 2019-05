Bắt tạm giam thầy giáo dạy võ dâm ô nữ sinh

Lãnh đạo công an TP.Hà Nội xác nhận, nữ tài xế cầm lái chiếc xe Toyota Camry là một Đại tá công an, công tác tại một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Vụ tai nạn hiện đang trong quá trình điều tra, làm rõ.