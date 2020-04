Bắt thêm 2 đàn em thân tín của vợ chồng 'đại gia' Đường - Dương ở Thái Bình

Quảng cáo

Liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" do cặp vợ chồng Dương Đường "đại gia bất động sản" là chủ mưu xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, chiều nay 12/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt thêm 2 bị can để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Hai bị can vừa bị khởi tố và bắt tạm giam là Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Cả 2 bị can trên đều là "đàn em" của vợ chồng Đường - Dương và là đồng phạm trong vụ án.

Vợ chồng Dương - Đường được xem là đối tượng chủ mưu trong vụ án - Ảnh: MQ

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cả 2 đối tượng trên đã "đầu quân" cho cặp vợ chồng Đường - Dương từ rất nhiều năm nay. Cả hai được xem là nhưng tay chân thân tín, đắc lực của vợ chồng Đường Dương. Trong đó Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện bị can Đào Văn Bằng đã bị cơ quan Công an bắt giữ chiều nay. Còn bị can Phạm Xuân Hòa nghi vấn đã trốn khỏi nơi cư trú.

Như vậy, liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm:

1. Nguyễn Thị Dương, (40 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

2. Nguyễn Đức Mạnh (34 tuổi, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

3. Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

4. Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường Nhuệ, 51 tuổ,. Trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

5. Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

6. Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Cả 6 bị can trên đều bị khởi tố về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Hoàng Long