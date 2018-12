Bé 11 tuổi nhiều lần bị cha dượng hiếp dâm sau khi cho xem phim 'đen'

Chiều ngày 30/11, thông tin từ Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giữ hình sự đối với Đồng Văn Sơn (SN 1984, thường trú tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ Luật hình sự.

Ảnh minh họa.

Vào khoảng 18h, ngày 25/11, vụ việc "vỡ lở" khi mẹ của cháu T.L phát hiện trong điện thoại của con gái mình có nhiều nội dung, phim ảnh khiêu dâm. Khi được mẹ gặng hỏi thì cháu bé trả lời là do chính bố dượng mình cho xem, cùng đó mỗi khi xem những nội dung này ông ta còn trực tiếp giao cấu với cháu bé suốt hơn 1 năm, trong thời gian từ khoảng tháng 4/2017 tới nay.



Được biết, bố mẹ cháu T.L ly hôn vào năm 2010, tới năm 2012 thì người mẹ kết hôn với Đồng Văn Sơn sau đó sinh sống tại Hải Dương và ở cùng nhà với bà ngoại. Đến tháng 3/2017, do bà của cháu đi du lịch nước ngoài, nên gia đình chuyển về ở tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng.



Nhận được tin trình báo của gia đình cháu bé, cơ quan Công an huyện An Dương tiến hành điều tra, xác minh đồng thời vận động Đồng Văn Sơn ra đầu thú.



Qua công tác đấu tranh, ngày 29/11 đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Cùng đó, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để thu thập các tài liệu liên quan.



Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý hành vi phạm tội mà Đồng Văn Sơn gây ra.

Hoàng Dương