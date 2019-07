Bị rầy la, 10X giết cô rồi bỏ đi chơi game cùng thiếu nữ

Quảng cáo

Sáng ngày 20/7, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị này đang tạm giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Nhị được xác định là người gây ra cái chết của bà Lưu Thị Thu vào ngày 18/7, tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Trước đó, sau khi phát đi thông báo truy tìm đối tượng, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ập vào một tiệm game bắt giữ Nhị đưa về trụ sở và bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Nghi can Nhị được xác định là hung thủ vụ án mạng

Tại cơ quan công an, Lưu Minh Nhị khai với công an rằng anh ta là cháu ruột của bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). Nhị sống cùng nạn nhân tại phòng trọ ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương.

Tối 17/7, Nhị đi chơi về thì bị bà Thu la mắng vì ham chơi. Nam thanh niên sau đó ra tay sát hại cô ruột. Gây án xong, Nhị cùng Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) trốn khỏi Bình Dương. Khi Nhị cùng bạn gái đang ngồi chơi game ở Đồng Nai thì bị người dân phát hiện trình báo công an. Sau đó, Nhị bị bắt giữ.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu là con rể của bà Thu đến phòng trọ của mẹ vợ để lấy sách về cho con học. Thấy cửa phòng có khóa ngoài, anh Hiếu mở cửa đi vào trong thì thì thấy bà Thu nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương.

Vụ việc sau đó được trình báo công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an TX. Thuận An khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy tìm đối tượng gây án.

