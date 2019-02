Chuyện chưa kể về hành trình bắt nghi phạm giết nữ sinh ở Điện Biên

Khoảng 17h ngày 30 Tết (mùng 3/2), khi hai mẹ con Cao Mỹ Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người đàn ông này sau đó đã xin số điện thoại của Duyên và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân- PV).

Đến khoảng 18h30, theo yêu cầu của người đàn ông lạ mặt, Cao Mỹ Duyên trực tiếp mang gà tới địa điểm được yêu cầu, khi đi cô mặc một chiếc áo khoác trắng, điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Wave LX, biển kiểm soát 27H -7407. Nhưng sau đó Duyên mất tích, điện thoại của em không liên lạc được. Gia đình đã trình báo Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, đến khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 3 Tết (7/2), người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên tại khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50m.

Căn nhà này được bán cách đây khoảng 1 năm, tuy nhiên chủ nhà mới chưa chuyển về ở nên khá vắng vẻ. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm bị úp trên mặt. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết tím bầm có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại. Kết luận giám định pháp y cho thấy Cao Mỹ Duyên tử vong trước 48h tính đến khi được phát hiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên, VKSND và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu nhận định đây là một vụ án mạng. Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án do Thiếu tướng Sùng A Hồng làm trưởng Ban để đấu tranh.

Cục Cảnh sát Hình sự và một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tăng cường cán bộ và các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào cuộc ráo riết vào cuộc, xác minh truy tìm hung thủ. Lực lượng Công an đã thu được chiếc xe máy của nạn nhân, cách hiện trường gần 20km.

Cơ quan công an đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), Cảnh sát đã đăng thông báo thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng.

Sáng 10/2, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Trong ngày 10/2, dưới sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm lại hiện trường, mở rộng diện tìm kiếm. Chiều ngày 10/2 (mùng 6 Tết), lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự một đối tượng.