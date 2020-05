Con đường tù tội của nguyên Trưởng công an thành phố Thanh Hóa

Quảng cáo

Theo cáo trạng, ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Thanh Hóa có lấy trộm một chiếc xe máy của anh Nguyễn Quang Ngọc tại nhà xe cán bộ Công an TP Thanh Hóa. Đến ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa và Đội điều tra tổng hợp làm việc với Đỗ Đức Hiếu và Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 20h tối cùng ngày (19/7), Đỗ Đức Hiếu rủ Nguyễn Văn Hải- cán bộ đội CSGT (Công an TP Thanh Hóa) cùng đi đến nhà riêng của ông Nguyễn Chí Phương với mục đích muốn nhờ ông Phương giúp xử lý nội bộ vi phạm của Hiếu. Thời điểm đó Hiếu mang theo một túi hoa quả và một phong bì bên trong 50 triệu đồng để ở nhà ông Phương.

Sáng 20/7, Hiếu tiếp tục mang thêm 200 triệu đồng để lên phòng làm việc của ông Phương và nói “cháu nhờ bác lo liệu giúp” còn ông Phương thì nói: “Thôi cứ về đi để bác báo cáo với Ban giám đốc”.

Tiếp sau đó vào ngày 26/7, Đỗ Đức Hiếu mang thêm 10 triệu đồng nữa đến nhà riêng của ông Phương. Tại nhà riêng, ông Phương nói cho Hiếu biết là đã đề nghị cho Hiếu xuất ngũ, không tước danh hiệu Công an nhân dân nhưng không được.

Đỗ Đức Hiếu tiếp tục đề nghị không khởi tố thì ông Phương nói: “Bác sẽ bàn với Viện trưởng VKSND thành phố rồi sau đó họp thống nhất không khởi tố”. Tuy nhiên, Hiếu sau đó đã bị cơ quan tố tụng truy cứu hình sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng Lam